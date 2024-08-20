記者田暐瑋／綜合報導

柯文哲近期捲入政治獻金爭議，6年前命理師周映君曾做出預言，鐵口直斷柯文哲不但沒有總統命，到了66歲將會進入所謂的空亡期，「到最後他自己會出事情！」再次被網友廣泛討論，「來朝聖～周老師太厲害了」、「好準」。

▲柯文哲捲入政治獻金風波。（圖／記者湯興漢攝）

周映君於2018年在電視節目《新聞挖挖哇》中進行了對柯文哲政治命運的預測，從柯的生辰八字分析，斷言柯文哲2018年順利連任台北市長，但2024年角逐總統則「完全不可能」，她解釋柯文哲於農曆6、7月出生，屬金，而到了66歲後，其命運將因「金耗盡」而步入所謂的空亡期。

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▲周映君曾預言柯文哲政治生涯。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



周映君進一步表示，儘管有人促使柯文哲參選總統，但到了關鍵時刻，「他自己會出事情。」而柯文哲日前剛過65歲生日，時間點意外引發外界議論，不少網友回頭在留言區驚呼，「用虛歲算真的今年66歲欸，空亡」、「老師神準啊！來朝聖一下」、「2024/08/15朝聖 真的很準」。

▲周映君曾預言柯文哲政治生涯。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



事實上，周映君過往多次預言都命中，曾斷言賴清德2019年運勢好轉，於65歲時運勢大好，有望成為總統，更曾直指林佳龍55歲時運勢低迷，現實中林在台中市長連任之路的確阻礙重重。

▲網友朝聖。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

