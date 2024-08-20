電影還原驅魔大師經歷！導演曝現場「離奇事件」直接收錄

記者許逸群／台北報導

亞洲驅魔大師真實人生故事改編的靈異驚悚懼作《流氓驅魔師》，由新加坡才女導演林雪燕編導，宗子杰與郭書瑤攜手主演。其中，宗子杰在開拍前特意向大師取經，意外得知自己深得佛緣，受關聖帝君庇佑，且為求畫面逼真，他苦練手印、勤背咒語，還形容驅魔過程很像漫威電影的「奇異博士」。

▲▼電影《流氓驅魔師》劇照，宗子杰飾演驅魔師。（圖／威視電影提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《流氓驅魔師》找來新生代男神宗子杰飾演驅魔師「阿傑」，童星身分出道的他，其實已經擁有15年的影視經驗，年僅28歲卻有豐富的演藝經歷。為了飾演驅魔師，宗子杰開拍前特地與導演會見本片原型人物，並向師父請教靈界相關知識。

沒想到，師父一見宗子杰就笑，除了認為宗子杰與年輕的自己神似外，還說他與「關公」有神緣。巧合的是，片中取景的「福德祠」裡正好供奉了一尊關聖帝君，彷彿冥冥中就注定好。而原本對靈界一竅不通的宗子杰，在師父的說明後也對驅魔有粗略了解。

▲宗子杰為電影苦練手印與背咒語。（圖／威視電影提供）

此外比起靈異，在《流氓驅魔師》片場更多難以解釋的狀況。導演林雪燕透露，有場宗子杰在宮廟觸怒神旨的戲，原本晴朗的天氣突然烏雲密布，接著打雷閃電。離奇的是，雷聲出現的時間點準確到全場驚呆，最後還收錄進電影中。

自認陽氣重的宗子杰也坦言，過去不太相信靈異現象，但在拍《流氓驅魔師》時卻感覺特別好，「每次看到關公的雕像或神位時，就有股莫名安全感。祂讓我感覺像個小女生被大男人照顧。」