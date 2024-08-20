記者葉文正／台北報導



「亞洲有氧天王」潘若迪昨晚化身圓夢天使，帶著屏東「慢飛天使」粉絲宜甄上有氧課，共進晚餐、話家常，度過溫馨的夜晚，一圓粉絲多年夢想。潘若迪得知宜甄天天鎖定YT，看自己的有氧教學影片運動，因此瘦身15公斤，甚至為了北上見自己，打工半年存交通、住宿費，忍不住直呼這是老師的光榮。



▲潘若迪（左）昨助「慢飛天使」粉絲宜甄一圓有氧課程的夢想。(艾迪昇傳播提供 ）

昨晚圓夢計畫已經醞釀半年，期間還因颱風而延期，第一次和偶像近距離接觸，宜甄難掩興奮，卻又因緊張而羞澀，老師表示，宜甄3年前無意間看到潘若迪教學影片，從此愛上有氧舞蹈，每天早上6點半起床，到晚上10點就寢，期間有空閒時間就跳，1天可以跳上4小時，天天運動，身形發生不小變化，整個人小一號，氣色也變好，而被問及是什麼動力讓自己天天跳，宜甄害羞地說：「因為潘老師很好笑！」莞爾答案讓潘若迪在旁哈哈大笑。



▲潘若迪（左）昨助「慢飛天使」粉絲宜甄一圓有氧課程的夢想。(艾迪昇傳播提供 ）

潘若迪1月到屏東活動，宜甄鼓起勇氣送上手做卡片，潘若迪鼓勵她有機會到台北來上有氧課，因而有了這次圓夢之約。教保員老師透露，為了激勵宜甄靠自己努力達到目標，家人和機構一同訂出打工存旅費計畫，讓她到哥哥開的鯛魚燒店幫忙，好不容易存到足夠的費用，卻殺出凱米颱風，老師說：「那幾天颱風假，她把自己關在家裡一直跳有氧，可以感覺到她很失落。」

▲潘若迪（右）與學生共進晚餐。(艾迪昇傳播提供 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨和潘若迪面對面用餐，宜甄不時露出燦爛笑容，並細數心中最愛的教學影片，有些影片年代久遠，甚至連潘若迪都不記得，潘若迪感動地說：「能夠幫忙到妳，是我的榮幸。」



昨晚潘若迪帶著宜甄上有氧課程，宜甄跳滿一堂課，1小時大跳11首歌曲，跳到滿身大汗，全程臉上掛滿笑容，她興奮地說：「每一首歌都好開心喔！」潘若迪鼓勵她繼續運動，讓運動維持一個開心的心情，他昨感性表示：「演藝圈有很多藝人，而她的選擇是我，能在她的人生中，扮演一個鼓舞她的角色，內心真的很感動，能夠幫到宜甄，是我的榮幸。」