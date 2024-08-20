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《咒術迴戰》突宣布「漫畫再5集完結」　連載6年半…日網哭成淚海

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《咒術迴戰》（呪術廻戦）宣布重大消息，漫畫連載再5話就正式完結。《咒術迴戰》是芥見下下的創作，自2018年起在《週刊少年Jump》發表，推出動畫、電影後更是在全世界掀起「咒術師」模仿風潮，漫畫連載6年半即將畫下句點。

▲▼《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲《咒術迴戰》漫畫總發行量突破9000萬部。（圖／翻攝自X）

《咒術迴戰》描述人類的負面情緒會形成咒靈，咒術師為祓除惡靈展開激烈戰鬥的故事。芥見下下的前作《東京都立咒術高等專門學校》屬於前傳故事，2020年起推出電視動畫，2021年上映電影《劇場版 咒術迴戰 0》，創下全世界票房超過256億日幣的成績，截至2024年1月，漫畫（含數位版）發行量突破9000萬部。

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▲▼《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲▼《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲▼《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲《咒術迴戰》推出電視動畫掀起熱潮。（圖／翻攝自X）

▲▼《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲《劇場版 咒術迴戰 0》創下全世界票房超過256億日幣的成績。（圖／翻攝自X）

集英社透過《咒術迴戰》官方X發文，漫畫大結局將於9月30日的《週刊少年Jump》第44號刊載，大結局將在第271話（集）畫下句點。消息一出日網反應相當激動，部分網友認為劇情還有眾多伏筆，剩下5集很難交代清楚。「還剩5話」成為X的熱門關鍵字，網友紛紛留言「這一刻終於來了」、「還有5話就結束了」、「《咒術迴戰》本誌結束後我可能會陷入失落中」、「太突然了，想哭」、「真讓人難以置信」、「Jump的招牌作品一個接一個地結束了，真是悲傷」、「不想讓它結束啊」，留言串都被哭泣表情符號洗版。

▲▼《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲▼《咒術迴戰》突宣布漫畫再5集完結。（圖／翻攝自X）

▲日網紛紛留言不敢相信，加上哭泣表情。（圖／翻攝自X）

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