唐治平母遺體冰存3個月「火化日曝光」！本人仍失聯　友求全台幫忙找人

記者田暐瑋／綜合報導

藝人唐治平因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，遺體在板殯冰存56天，終於在7月29日領死亡證明、領取遺體，他表示會從簡辦後事，但一直沒有安排進行火化，如今傳出唐母遺體的存放日被悄悄更改，火化日落在9月初，而唐治平本人的狀況仍讓友人相當擔心。

唐治平先前提到，人過世後遺體沒那麼重要，所以不會做頭七法會，未來火化後骨灰存放法鼓山，只是到目前仍未有安排火化，據《三立新聞網》報導，原先唐母遺體存放日為6月3日，近日板殯悄悄改為7月29日，結束日為9月8日，應為集體火化日，不過對此，唐治平友人並未收到消息，只擔心目前失聯的唐治平身心狀況，並請求路人如果在路上遇到他，請拍照並通知臉書帳號「Bebe Lee」。

▲唐治平完成認屍程序。（圖／記者黃彥傑攝）

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板橋殯儀館冰存唐母遺體費用，從7月9日齒模比對確認身份後開始計費，截至29日止，共21天總費用1萬1200元。認領遺體當天，唐治平拿著藍色的相驗屍體證明書步出，沉重表示：「剛剛看了屍體的臉，確實有點像我母親。」並提到今天帶著母親的結婚戒指來殯儀館認屍，是做為「信物」的代表，所以帶在身上。

唐治平先前接受《ETtoday》獨家專訪時透露，等母親的後事處理好，加上搬家的事宜確定之後，就會帶著愛爾麗集團的常如山到泰國考察，除了介紹當地的明星教練給對方之外，也會和泰國的親友團聚，他直呼「有點像是去度假」，他表示此趟泰國行由常如山出錢，重點在於認識當地的泰拳明星選手，希望之後跟台灣會有所交流，強調「未來會很不錯」。

▲唐治平目前失聯中。（圖／記者黃彥傑攝）