「脫口秀節目始祖」過世！　菲爾唐納修3個月前獲平民最高榮譽

記者蔡宜芳／綜合報導

美國傳奇脫口秀主持人菲爾唐納修（Phil Donahue）在19日被證時因病過世，享壽88歲。他的家人在聲明中表示，希望大家能以向聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital）或菲爾唐納修/聖母大學獎學金基金捐款代替送花。

▲菲爾唐納修逝世前，在白宮獲頒總統自由勳章。（圖／達志影像）

菲爾唐納修是《菲爾唐納修秀》的原創者，也是開啟脫口秀形式節目的始祖，三個月前還在白宮獲頒「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。根據《紐約郵報》報導，菲爾唐納修長期受到病痛折磨，在18日晚間（當地時間）辭世，而他的死訊也在19日早上（當地時間）被家人所證實。

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據悉，菲爾是在家族的陪伴下於家中去世，包括結婚44年的妻子瑪洛湯瑪斯（Marlo Thomas）、胞妹、子孫以及他的愛犬查理（Charlie），都送了他最後一程。

▲菲爾唐納修在美國電視圈佔有重要地位。（圖／達志影像）

菲爾唐納修在1950年代開始了他的電視和廣播生涯，並在1967年創立脫口秀節目《菲爾唐納修秀》，探討了天主教會中的虐待、三K黨以及女權運動等嚴肅議題。他的主持生涯中，訪問過多位名人，是在南非總統納爾遜曼德拉（Nelson Mandela）出獄後，第一個進行採訪的人，也是第一位從蘇聯錄製節目的美國脫口秀主持人。

菲爾唐納修的脫口秀節目一共播出了29年，直到1996年9月正式劃下句點。而他也因為替電視圈帶來重大改革，獲得過20座艾美獎，其中10座是最佳主持人獎，另外10座則是節目相關獎項。

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