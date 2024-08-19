情侶為了他鬧分手！李洋出面勸架「先緩緩」　喊話女粉：不要為這種事糾結

記者孟育民／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟日前衛冕奧運金牌，而在結束奧運賽程返台後，李洋隨即與女友赴日本旅遊，徹底充電完畢的李洋今晚（19日）現身17LIVE直播，也是他首次與線上粉絲視訊互動，而他提到看到Dcard發文，一名網友表示女友為了看李洋直播抽簽名，要取消他的生日餐聽定位，希望可以改在家吃，讓該名網友直言鬧到差點分手，李洋對此則喊話：「女友出來我直接送她簽名，不要為這種事糾結，生日快樂， 吃大餐很重要。」

▲李洋獻出直播處女秀。（圖／翻攝自17LIVE）

對於有情侶為他爭吵，甚至已經冷戰三天，鬧到差點分手，李洋不好意思地說：「我真的送妳簽名，（分手）先緩緩。」並公開喊話那名女子上線互動，雖然最後沒能如願，但也看得出李洋很在乎粉絲的一言一行。而剛從日本旅行完的李洋，今晚現身直播間，精神看起來相當好，還笑說：「真的有放鬆到！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李洋勸架粉絲別分手。（圖／翻攝自17LIVE）

談到奧運期間的心路歷程，主持人問李洋為何都不刮鬍子、剪指甲，他則說算是一種迷信，「就很像一般考生在準備大考， 不能刮鬍子，我覺得這很重要，這會讓自己心靈比較安定一點，比賽才會有安定的心去征戰。」最後他說也是感謝粉絲們的加油，因為有大家的集氣，給予他許多力量。

另外，他在冠軍賽時問王齊麟「是不是沒力了」，對此分享真正原因，「我們想要贏，如果你沒力，這麽有力的人都跟我說沒力，那我們輸了也很正常，如果你說你有力，那我就咬著跟你拼了。」不過他笑說這次奧運因為一直贏，所以兩人完全沒吵架。