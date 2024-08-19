記者吳睿慈／綜合報導

復仇狗血韓劇《第三次結婚》由女星吳丞芽主演，她曾是女團Rainbow成員，團體解散後跨行挑戰戲劇圈，她在劇中遭到閨密背叛，不僅丈夫被搶走、親生女兒被掉包，連父親都是被閨密害死，被推下懸崖，她最終黑化，兩人變成互相撕咬的雙重復仇局面，誇張的情節、錯綜複雜的劇情，讓觀眾看到入迷。

▲▼吳丞芽在Rainbow解散之後，以演員身份跨足戲劇圈。（圖／中天娛樂台提供）



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談及拍攝「墜崖戲」時，吳丞芽難掩興奮，「第一次要拍吊鋼絲的戲覺得很新鮮，我個人也喜歡這種刺激的體驗，在拍攝過程中也讓我釋放拍戲的壓力。」她更表示未來想要嘗試武打類型的動作戲，「因為是女團出身，過去時常需要練舞，對於身體的運用相當了解」，覺得自己能駕輕就熟。

▲《第三次結婚》吳丞芽黑化嫁給閨蜜的公公。（圖／中天娛樂台提供）



吳丞芽在《第三次結婚》獻出吊鋼絲初體驗，更勁爆的是，劇中她嫁給閨密的公公（全盧民飾演），只為了名正言順地折磨媳婦，沒想到劇情又再翻轉，公公竟然是她的「前繼父」，這讓她意外成為媽媽的「小三」。

▲吳丞芽戲裡結了3次婚。（圖／中天娛樂台提供）

劇名為《第三次結婚》，吳丞芽在該劇中確實結了三次婚，「結三次婚真的太辛苦了，因為這部劇，對婚紗的憧憬都沒了」，加上劇中有許多要穿禮服的場合，讓她直呼以後自己結婚只穿一件婚紗就好。戲劇每週一至週四晚間6至8點在中天娛樂台播出。