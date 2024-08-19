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陶晶瑩錄《大學生》翻臉內幕曝光！被班底惹毛「直接離開攝影棚」　全場嚇壞

記者孟育民／台北報導

綜藝節目《大學生了沒》在2016年結束播出，節目班底如今各自有一片天，日前High咖、小優、阿怪、唐葳、何美等人集結錄製《小姐不熙娣》，聊到節目的幕後故事，High咖自爆當年竟白目惹怒主持人陶晶瑩，當場直接離開攝影棚，派翠克聽到關鍵字超驚慌說：「炸掉的喔，我坐在位子上看。」

▲▼High咖聊到大學生內幕。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼High咖當年做效果惹怒陶晶瑩。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼High咖聊到大學生內幕。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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High咖還原當時情況，「那時候大學生要錄一集年度之最，我們每個人要領獎品，我拿到最強梗王獎可以拿獎品，但是不能直接拿，有一個是懲罰、一個是獎金，我要拿獎金時，陶子姐就說你選另外一個，我就知道陶子姐要做懲罰的效果，我就選了懲罰。」但錄完影後，陶晶瑩私下自掏腰包給High咖錢，並向他道歉，坦言剛剛都只是節目效果，「她就從皮夾拿了3000塊，說High咖這是你應得的，這件事我一直謹記在心。」

▲▼陶晶瑩 【Crazy Momoment 瘋陶秀】 售票記者會採訪邀請。（圖／記者周宸亘攝）

▲陶晶瑩。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

High咖表示一直想找機會在節目分享此事，直到有天錄影討論「搞笑藝人的心酸」，他終於找到機會，「我這個人講故事，通常會在前面鋪陳的時候加一點爆點，我就試圖在前面加一點，我好像不是很開心陶子姐，然後再一個反轉；我當時的原話是這樣，『當時我在節目上，聽到陶子姐叫我選懲罰的時候，我覺得陶子姐搞不清狀況』。」

▲▼High咖聊到大學生內幕。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼High咖還原當時情況。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

High咖當時一句話，沒想到惹怒陶晶瑩，氣得直接走出攝影棚，他說：「現場直接爆掉，重點那時候KEN哥就把麥克風拿下來就說，High咖你現在給我馬上衝出去道歉，然後我就衝出去道歉，我衝出去陶子姐就走回來了，她走回來做了一個結尾，我後來被大學生停錄了一段時間。」氣氛超尷尬，在場班底全都嚇壞，派翠克一開始還以為是開玩笑，「但她一路就往走廊去，我是看到阿咪老師在那邊把Keyboard放掉了，好像出去追陶子姐。」小S聽完都忍不住說：「你（High咖）就退出演藝圈吧！」

▲▼High咖聊到大學生內幕。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲小S聽完都忍不住動怒。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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大學生了沒, 陶晶瑩, High咖, 小優, 阿怪, 唐葳, 小S, 派翠克

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