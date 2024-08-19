《角頭－大橋頭》3天破5千萬！角頭宇宙「時間軸」曝光

記者許逸群／台北報導

IP億萬票房電影《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，上映3天開出驚人票房佳績，首周末全台票房突破5458萬，空降全台周末票房冠軍。全台各地電影院驚現「海嘯級人潮」，甚至緊急加開場次依然滿場，目前已有觀眾5刷朝聖，眾多網友看完忍不住感動落淚，也在網路上不斷討論。

▲《角頭－大橋頭》全台好評不斷。（圖／曼尼娛樂提供）



《角頭－大橋頭》全台好評不斷，有大批觀眾看完回家重溫《角頭》系列作品，串起《角頭》宇宙的時間背景及人物脈絡。人氣電影粉絲團《那些電影教我的事》整理出「角頭宇宙」時間軸，依序為《角頭－大橋頭》、《角頭—浪流連》、《角頭2：王者再起》，再來是《角頭》。

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▲王陽明飾演的「Michael哥」睽違10年回歸。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》劇組三天勤跑戲院與觀眾見面，出品人張芷瑄、雙監製張威縯、張文旗率領一票演技實力派明星陣容龍天翔、高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥、鄭人碩、張再興、吳震亞、唐振剛、吳長愷與王宣，不只在台北，更是南下台中、台南及高雄，三天總計跑了25場放映場次。

▲劇中主要演員勤跑映後與影迷互動。（圖／曼尼娛樂提供）

在《角頭》系列深植人心的北館大家長「貴董」的高捷拿起麥克風，親自主持25場戲院影人座談與觀眾互動，幽默笑稱：「希望這部電影開到苗栗三義。」讓不少觀眾會心一笑。大批影迷喜愛的「仁哥」王識賢感謝觀眾，「成績一次比一次好，真的非常感謝，希望成為今年最棒的電影。」

睽違10年以人氣角色「Michael」回歸演出的王陽明開心表示：「Michael is back！很開心拍這個很爽的角色，再演一次Michael非常棒！」他也呼籲看完的觀眾在社群平台推薦，同時承諾他會到處海巡留言回應，要大家多多推薦身邊的朋友買票支持。