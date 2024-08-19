從1.7萬片中脫穎而出！《荒野心家園》奪2024日舞影展評審團大獎

記者許逸群／台北報導

榮獲本屆日舞影展世界紀錄片競賽評審團大獎，電影《荒野心家園》記錄了一對跨國夫妻帶著四名年幼子女，在挪威森林裡過著與世隔絕的烏托邦生活，卻因母親的離世而遭逢巨變，這家人的遭遇簡直就是奧斯卡入圍電影《神奇大隊長》的真人真事版。

▲《荒野心家園》奪2024日舞影展評審團大獎。（圖／佳映娛樂提供）



紀錄片《荒野心家園》真實記錄家人間真摯自然的情感，也蘊含深刻的人文關懷，從本屆日舞影展的1.7萬部競賽片中脫穎而出，榮獲世界紀錄片競賽評審團大獎，評審盛讚：「透過巧妙的剪輯、優美的鏡頭及配樂，呈現出這個特殊家庭的親密無間的相處，讓我們從頭到沈浸在故事中，是少見的高水準作品。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《荒野心家園》是挪威紀錄片導演西爾耶埃文斯莫雅各布森第二部紀錄長片。多年前，她在網路上偶然發現攝影師瑪麗亞的部落格「Wild + Free」，對她與先生尼克帶著四個小孩擺脫社會束縛，在偏僻農場中全心全意陪伴孩子們成長生活方式深深著迷。

▲▼《荒野心家園》真實記錄家人間真摯自然的情感。（圖／佳映娛樂提供）

值得一提的是，這家人的故事與2016年上映的電影《神奇大隊長》意外雷同，片中《魔戒》男星維果莫天森帶著妻子與六名子女，在森林中過著烏托邦生活，且他們同樣因母親離世，被迫回到現實生活，文明化的過程讓人又哭又笑！

然而，《荒野心家園》並無刻意安排的劇情，只有導演雅各布森隻身近距離的拍攝，記錄下父親尼克帶著子女們在荒野中，學習自學且自給自足地生活。這些苦樂參半的日子既令人心碎又感到溫暖，在日舞影展首映時全場坐無虛席，播映期間不時交錯著笑聲及啜泣聲，放映後觀眾更情不自禁地起立鼓掌叫好。