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啦啦隊靠私接「2年買房」？賴可直球回：沒必要造謠　親解收入管道

記者張筱涵／綜合報導

Threads上一名女網友17日詢問「好奇台灣跳啦啦隊一個月薪資多少啊」，很快就吸引破百則留言。其中部分人的回應吸引到了味全龍啦啦隊成員賴可注意，無奈回「沒有必要這樣造謠吧」。

▲▼賴可。（圖／翻攝自Threads、Instagram／kawai_1023）

▲▼賴可直球回應網友造謠。（圖／翻攝自Threads、Instagram／kawai_1023）

▲▼賴可 啦啦隊。（圖／翻攝自Threads）

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Threads女網友詢問啦啦隊月薪，有許多網友認真回應「啦啦隊辛苦錢，不是每場都有班，還是靠自己去接活動」、「應援一場沒多少錢幾千，但業配廣告代言費用不錯，還有一些可以私接的收入，但蠻多球隊要求直播的。當然那些很紅的費用又不同了」、「單看不太準，但是在台灣至少可以有副業，綜藝節目、商演活動、平面雜誌等等的額外收入！只要有用心經營的話應該不至於太差」。

但也有人回「很多啦啦隊員整天出國，但不是出外景，應該就知道在接什麼工作了」、「線上線下都是體力活」、「私下接的，不誇張，2年能買房」。賴可看到這類的言論後感到很無奈，不只親自回應「沒有必要這樣造謠吧」，也截圖發到自己的Threads說「身為啦啦隊看到此番言論，只想弱弱的問一句：在台灣學習投資理財犯法嗎？」

臺南台鋼獵鷹啦啦隊隊員Faye（許斐棋）就說：「是不是有什麼誤會⋯⋯為什麼女生常常出國就會被聯想到那些不好的事？更令人心寒的是，這些話有時候還是來自同樣身為女生的人。正是這樣的偏見，才讓社會中性別歧視的問題層出不窮。」前富邦啦啦隊隊長Cali（卡兒）也說「傻眼，超多無知的言論」。

▲▼賴可 啦啦隊。（圖／翻攝自Threads）

▲許斐棋回應。（圖／翻攝自Threads）

▲▼賴可 啦啦隊。（圖／翻攝自Threads）

▲卡兒回應。（圖／翻攝自Threads）

賴可自己也在留言區中補充，啦啦隊員除了跳球賽，也會接其他通告表演或業配，這次特別截圖發文想必也是無法忍受被誤會，同時她也提到這類的言論就是「侮辱這個職業」。

▲▼賴可 啦啦隊。（圖／翻攝自Threads）

▲賴可坦承看到造謠言論忍不住發文。（圖／翻攝自Threads）

▲▼賴可 啦啦隊。（圖／翻攝自Threads）

▲賴可說啦啦隊員除了跳球場也會接通告、業配。（圖／翻攝自Threads）

▲▼賴可 啦啦隊。（圖／翻攝自Threads）

▲賴可認為部分網友言論已經是侮辱啦啦隊這個職業。（圖／翻攝自Threads）

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