王傳一演醫生勤做功課　醫師爸叮嚀「1點」：會牽扯醫療行為

記者許逸群／台北報導

大愛劇《在光裏的人》榮獲肯定，18日在桃園電影節全球首映，躍上大螢幕吸引許多觀眾前來觀影。製作人余政憲偕同主要演員王傳一、翁家明、黃采儀、臧芮萱、張晏塵、游小白、蔡天嘉、張哲偉出席。飾演醫護的演員群，言談中都顯露，對於偏鄉醫療的不捨。

▲大愛劇《在光裏的人》劇組出席桃園電影節全球首映。（圖／桃影提供、攝影師連庠達）



劇中飾演葉明憲醫師的王傳一，為了角色做了不少功課。因為葉醫師是客家人，要學客語，在醫院說台語，他也花了1個月的時間學習針灸與把脈，還有太極拳。戲外，王傳一的爸爸也是醫師，叮嚀他千萬不要真的施針，會牽扯到醫療行為，所以劇中針灸的畫面，導演都用借位的手法，由專業醫師來演出。

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▲王傳一在劇中飾演醫生，為此做了不少功課。（圖／桃影提供、攝影師連庠達）

王傳一透露，私底下有對自己施針，找一些像是手三里、合陽的穴位當練習，此外，也學習把脈姿勢，他坦言：「只能講一些淺淺的（癥狀），畢竟中醫真的是博大精深！」

曾經演過多位醫師，甚至出演過醫界風雲人物杜聰明的翁家明，這次在劇中飾演醫師林繁幸，開拍之前到醫院學習如何縫傷口的手勢。他讚歎外科醫師的美工和美感：「傷口真的難縫，大家可能都可以縫好，但是能縫到多長多寬的比例，就是個學問。」

嘉義大埔鄉曾經30年一醫難求，是名符其實的「無醫鄉」，《在光裏的人》講述大林慈濟醫院醫護同仁進駐大埔醫療站，提供醫療服務的真實故事；全劇在大埔山上取景，由拍攝《日據時代的十種生存法則》獲得紐約電視電影節最佳戲劇銅獎的導演林宏杰執導。