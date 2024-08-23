ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」

文／妞新聞

Everything is leading up to this！回溯陳芳語的音樂歷程，從爆紅歌曲〈愛你〉甜美嗓音、〈逆光〉渾厚高音風味，一路到〈Love Me More〉叛逆感性，醞釀三年的最新力作《kiki》專輯，收起過往充滿技巧與力道的唱法，挑戰用高而柔的氣音闡述故事，困難程度讓Kimberley直言「這是一張最不自在的專輯，對自己的高標準的要求和種種壓力影響，讓製作人忍不住說『做專輯的妳特別容易陷入低潮』」。

「kiki」是 Inner Child

象徵現階段生活的總結

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Kimberley陳芳語7年後帶著新專輯《kiki》亮相。（圖／IG@lekimberleyy ，下同）

距離《＃Tag Me》專輯歷經7年時間，Kimberley有別於剛出道時的銳氣，7年後帶著新專輯《kiki》亮相，kiki的靈感來自於她個人的小名，除了象徵一個人最原始、最純粹的樣子，也隱藏「共存」概念，陳芳語分享「之前會想否認／逃避負面情緒，現在懂得和不同面向的自己共存，無論優點或是缺點都能感受了解每個自己。」

開啟New Part！

邁向3字頭反而給了好的危機意識

老實說蠻期待30歲的！新專輯《kiki》的誕生，象徵著Kimberley正式進入被世俗價值觀定為分水嶺的「30歲」，從一來一往的訪談過程，她並不害怕3字頭歲數，反而認為這個年紀給足危機意識感，「從懞懞懂懂、總覺得還年輕的20-30歲階段，現在進入30歲，了解生活環境的遊戲規則，把過去累積的經歷發揮出來，相較起來狀態穩定許多」。

「我們回不到 那片星空 但一到天亮 都有勇氣再做夢」如同Kimberley抒情主打歌〈Younger〉歌詞所述，青春似和煦暖陽，照亮心中的點點滴滴，妞妞們對於青春的想像是什麼呢？對於陳芳語來說，年輕有的遺憾，才能成為現在的自己，每個過去的選擇和經歷，都是慢慢塑造我們的磚塊，就算不平順、不工整、不柔軟，都需要學會去和解。

Look on the bright side

活成舒服又自在的狀態

翻開Kimberley的演藝生涯，自2012年〈愛你〉一曲爆紅，參加選秀節目《創造101》、簽約新東家，看似「人生勝利組」過著順風順水的生活，實際上經歷大起大落、陷入鋪天而來的負面迴圈，面對眼前的負評，Kimberley帶著成熟語氣說道「我們都需要學會與過去和解，學習低潮教我們的一切，讓我們變得更強悍去面對這個可怕又美麗的世界，才能好好地和現在的自己共存」，鼓勵大家要珍惜你擁有的，遇到低潮或是負面情緒時能告訴自己「雖然現在是這樣，但至少我還有⋯⋯」保持Look on the bright side，才能活成舒服又自在的狀態！

有靈魂的動物都需要愛自已更多⋯⋯

「從小我爸爸就傳達我『共存』觀念，只是當時年紀還小不清楚背後含義⋯⋯」從15歲就是一名素食者的Kimberley，尊重環保及生命觀念根深蒂固，現在隨著年紀增長，Kimberley除了在社群媒體擴散環保效應，在歌曲〈Love Me More〉紀錄不同個體的立場，傳達「需要愛自己更多」的價值，她堅信「大部分的人都是善良，看到虐待／暴力事情會傷心，這是我想Fight的『種類歧視』議題，無論貓、狗、牛、豬、雞，牠們一樣都有靈魂，都有活下去的期望」。

如果每個人能擁有這些精神，也許人生就不會這麼累

當初收到這首歌歌詞有點Sad，一度抗拒唱自我懷疑的音樂，直到經歷整張專輯的製作過程心中才有了轉念，如同歌詞所述「My love looks good on you, Your love looks good on me」，〈Good On You〉用成長後的角度來看待自己熱愛的事，一路從製作前期的熱忱興奮到自我懷疑的階段，Kimberley提醒自己「眼前這些懷疑必須轉換成動力，就算失敗也要懂得愛自己」。

https://www.instagram.com/p/C6_M-Qavgh1

〈Good On You〉MV特別安排至流浪動物之家拍攝，Kimberley回想當時在動物收容所時，看見狗狗搖尾巴、牠們對生活充滿熱忱希望的模樣，總認為「如果每個人能擁有這一點點的精神，也許人生就不會這麼累」，一個開懷的笑容、一件對生活的熱情，那都是最生活上最Sweet、最感人的畫面。

做自己的寶貝，才是最價格不菲

前面與Kimberley聊了幾首音樂創作理念，妞編輯難免好奇詢問「《kiki》專輯哪首歌最能代表30歲的陳芳語」，她認為〈未完成〉是最能代表自己的寶貝，如同歌詞所述「做自己的寶貝，才是最價格不菲 看清真偽 世界並不存在完美」，Kimberley不奢望自己成為天上發亮的星星，期盼著成為地球上等待被挖掘的鑽石，將〈未完成〉放到專輯後半段，象徵著這張專輯不代表結束，還是會繼續做喜歡的音樂。

訪問來到尾聲，Kimberley並不急著向大家宣傳新專輯《kiki》作品，帶著Chill Chill的語氣分享「快樂真的很重要，音樂非常主觀，你不一定要很喜歡我的音樂，至少能感受我是真心並熱愛做音樂」，向來不隨波逐流的生活態度，即便進入專輯宣傳期，堅持以這股叛逆又獨特的性格，在歌唱圈奠定存在的價值，新專輯《kiki》正式讓陳芳語Kimberley寫下人生新篇章。

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

推薦閱讀

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬：讓大家失望

快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬：讓大家失望

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 陳芳語

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 籃籃突告白張立東嚇傻　說超級喜歡他招架不住
  2. 小薰、李千娜互虧「大哥的女人」　楊貴媚擁老公喜翔樂喊：獎金一人一半
  3. 蘇打綠推新歌　吳青峰爆「曾被自己退貨」：是我的棄曲
  4. 金鋼狼休傑克曼「下面一大包」影片被翻出　網驚：有30cm吧！
  5. 莎莎閉眼哭喊我真的不行！　姚元浩忍臭幫張立東推屁股
  6. 余祥銓「臉瘀青流鼻血」畫面曝！　突曬挨揍照自嘲：霸凌始祖就是我
  7. 《追分》何宜珊結婚被問「是真的老公嗎」　被發現劇中同套婚紗解答了
  8. 陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」
  9. 直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊
  10. 宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366