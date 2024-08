陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」

文/妞新聞

Everything is leading up to this!回溯陳芳語的音樂歷程,從爆紅歌曲〈愛你〉甜美嗓音、〈逆光〉渾厚高音風味,一路到〈Love Me More〉叛逆感性,醞釀三年的最新力作《kiki》專輯,收起過往充滿技巧與力道的唱法,挑戰用高而柔的氣音闡述故事,困難程度讓Kimberley直言「這是一張最不自在的專輯,對自己的高標準的要求和種種壓力影響,讓製作人忍不住說『做專輯的妳特別容易陷入低潮』」。

「kiki」是 Inner Child

象徵現階段生活的總結

▲Kimberley陳芳語7年後帶著新專輯《kiki》亮相。(圖/IG@lekimberleyy ,下同)

距離《#Tag Me》專輯歷經7年時間,Kimberley有別於剛出道時的銳氣,7年後帶著新專輯《kiki》亮相,kiki的靈感來自於她個人的小名,除了象徵一個人最原始、最純粹的樣子,也隱藏「共存」概念,陳芳語分享「之前會想否認/逃避負面情緒,現在懂得和不同面向的自己共存,無論優點或是缺點都能感受了解每個自己。」

開啟New Part!

邁向3字頭反而給了好的危機意識

老實說蠻期待30歲的!新專輯《kiki》的誕生,象徵著Kimberley正式進入被世俗價值觀定為分水嶺的「30歲」,從一來一往的訪談過程,她並不害怕3字頭歲數,反而認為這個年紀給足危機意識感,「從懞懞懂懂、總覺得還年輕的20-30歲階段,現在進入30歲,了解生活環境的遊戲規則,把過去累積的經歷發揮出來,相較起來狀態穩定許多」。

「我們回不到 那片星空 但一到天亮 都有勇氣再做夢」如同Kimberley抒情主打歌〈Younger〉歌詞所述,青春似和煦暖陽,照亮心中的點點滴滴,妞妞們對於青春的想像是什麼呢?對於陳芳語來說,年輕有的遺憾,才能成為現在的自己,每個過去的選擇和經歷,都是慢慢塑造我們的磚塊,就算不平順、不工整、不柔軟,都需要學會去和解。

Look on the bright side

活成舒服又自在的狀態

翻開Kimberley的演藝生涯,自2012年〈愛你〉一曲爆紅,參加選秀節目《創造101》、簽約新東家,看似「人生勝利組」過著順風順水的生活,實際上經歷大起大落、陷入鋪天而來的負面迴圈,面對眼前的負評,Kimberley帶著成熟語氣說道「我們都需要學會與過去和解,學習低潮教我們的一切,讓我們變得更強悍去面對這個可怕又美麗的世界,才能好好地和現在的自己共存」,鼓勵大家要珍惜你擁有的,遇到低潮或是負面情緒時能告訴自己「雖然現在是這樣,但至少我還有⋯⋯」保持Look on the bright side,才能活成舒服又自在的狀態!

有靈魂的動物都需要愛自已更多⋯⋯

「從小我爸爸就傳達我『共存』觀念,只是當時年紀還小不清楚背後含義⋯⋯」從15歲就是一名素食者的Kimberley,尊重環保及生命觀念根深蒂固,現在隨著年紀增長,Kimberley除了在社群媒體擴散環保效應,在歌曲〈Love Me More〉紀錄不同個體的立場,傳達「需要愛自己更多」的價值,她堅信「大部分的人都是善良,看到虐待/暴力事情會傷心,這是我想Fight的『種類歧視』議題,無論貓、狗、牛、豬、雞,牠們一樣都有靈魂,都有活下去的期望」。

如果每個人能擁有這些精神,也許人生就不會這麼累

當初收到這首歌歌詞有點Sad,一度抗拒唱自我懷疑的音樂,直到經歷整張專輯的製作過程心中才有了轉念,如同歌詞所述「My love looks good on you, Your love looks good on me」,〈Good On You〉用成長後的角度來看待自己熱愛的事,一路從製作前期的熱忱興奮到自我懷疑的階段,Kimberley提醒自己「眼前這些懷疑必須轉換成動力,就算失敗也要懂得愛自己」。

https://www.instagram.com/p/C6_M-Qavgh1

〈Good On You〉MV特別安排至流浪動物之家拍攝,Kimberley回想當時在動物收容所時,看見狗狗搖尾巴、牠們對生活充滿熱忱希望的模樣,總認為「如果每個人能擁有這一點點的精神,也許人生就不會這麼累」,一個開懷的笑容、一件對生活的熱情,那都是最生活上最Sweet、最感人的畫面。

做自己的寶貝,才是最價格不菲

前面與Kimberley聊了幾首音樂創作理念,妞編輯難免好奇詢問「《kiki》專輯哪首歌最能代表30歲的陳芳語」,她認為〈未完成〉是最能代表自己的寶貝,如同歌詞所述「做自己的寶貝,才是最價格不菲 看清真偽 世界並不存在完美」,Kimberley不奢望自己成為天上發亮的星星,期盼著成為地球上等待被挖掘的鑽石,將〈未完成〉放到專輯後半段,象徵著這張專輯不代表結束,還是會繼續做喜歡的音樂。

訪問來到尾聲,Kimberley並不急著向大家宣傳新專輯《kiki》作品,帶著Chill Chill的語氣分享「快樂真的很重要,音樂非常主觀,你不一定要很喜歡我的音樂,至少能感受我是真心並熱愛做音樂」,向來不隨波逐流的生活態度,即便進入專輯宣傳期,堅持以這股叛逆又獨特的性格,在歌唱圈奠定存在的價值,新專輯《kiki》正式讓陳芳語Kimberley寫下人生新篇章。



