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選美驚見明星臉！參賽正妹神似「New jeans」Minji

記者許逸群／台北報導

第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使複賽18日舉行，有200多人報名歷經初選、複賽，總計只剩38人進入總決賽。今年加賽選拔全球城市美業形象大使，歷經兩天的集訓及複賽，由藍郁晴、蔡惠名、沈宜蓁與王燕呢等各界人士組成的評審團精選後，城姐選拔部分有26人獲選進入總決賽。

▲選美參賽者翁郁茹被眾人認為神似New jeans成員Minji。（圖／取自IG、中華全球城市選拔協會提供）

▲選美參賽者翁郁茹被眾人認為神似New jeans成員Minji。（圖／取自IG、中華全球城市選拔協會提供）

今年通過複賽的準城姐特色青春洋溢、平均身高將近170「高人一等」。創辦人張如君形容，今年的準城姐出現不少明星臉，參賽者林之旋身高181公分，曾獲伊林「璀璨之星」選拔奪冠，頗有陳姸希的神韻；翁郁茹更是被現場眾人認為神似New jeans成員Minji；陳芃瑾則有「小劉亦菲」稱號。

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▲中華全球城市選美參賽者陳芃瑾有「小劉亦菲」稱號。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

▲參賽者陳芃瑾有「小劉亦菲」稱號。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

值得一提的是，獲選的「準城使」的袁健菊在伸展台表演熱舞，活力及信心十足，完全看不出是位有3個小孩的三寶媽。另外，活動創辦人張如君表示，為了替明年選拔活動滿20周年暖身，今年活動規模更勝以往，估計觀賽來賓、選手、評審及工作人員多達千人左右。

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