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《慶餘年》張若昀進軍大銀幕翻車！「新片票房超慘」網勸：回去拍劇吧

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星張若昀2019年憑藉電視劇《慶餘年》中鮮活的演技爆紅，前陣子睽違4年多推出第二季，延續著前一季的氣勢，他馬上迎來新的人氣巔峰。近日他轉戰大銀幕推出電影《從21世紀安全撤離》，票房表現卻不如預期，上映已經兩周的時間，票房才突破1億人民幣（約4.5億台幣），回本的希望渺茫，許多網友因此紛紛感嘆「還是回去演電視劇吧」。

▲張若昀近年來憑藉《慶餘年》系列走紅。（圖／翻攝自張若昀工作室微博、劇照）

▲張若昀近年來憑藉《慶餘年》系列走紅。（圖／翻攝自張若昀工作室微博）

《從21世紀安全撤離》由李陽執導，張若昀、鍾楚曦、宋洋、吳曉亮主演，故事講述在虛構的星球上，三名高中生意外獲得可以穿越時間的能力，隨後卻捲入陰謀，最終化身為超級英雄試圖拯救世界。

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該片上映後口碑超兩極，有中國大陸觀眾表示「抓不到影片的重點」，認為題材看似新穎，但卻缺乏前衛性和創新性。不過另一方面也有部分人給予不錯的評價，認為該片創意值得鼓勵。電影目前在豆瓣的評分為7.6分。

▲張若昀近年來憑藉《慶餘年》系列走紅。（圖／翻攝自張若昀工作室微博、劇照）

▲張若昀新片《從21世紀安全撤離》票房慘澹。（圖／翻攝自劇照）

《從21世紀安全撤離》的製作成本據傳大約為8000萬人民幣（約3.6億台幣），加上宣傳等費用，總成本超過1億人民幣（約4.5億台幣），票房至少要達到3億人民幣才能回本，如今票房表現卻不如預期。不少網友建議張若昀專注在電視劇領域，包括將《雪中悍刀行》第二季、《慶餘年》第三季以及《警察榮譽》第二季等作品完成。

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