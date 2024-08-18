鳳梨又開戰馮語婷！　「想加入《拳上》」隔空喊：誰幫我約一下

記者劉宛欣／綜合報導

《拳上2024》將於12月舉辦，主秀將有極具話題性的統神及蹦闆出演，上演118公斤大戰77公斤超巨大量級差距之戰，消息曝光後立刻引起網路上熱烈討論。網紅鳳梨前陣子與另一名網紅馮語婷打官司以及隔空透過社群開戰，看到此次在網路上互罵的統神、蹦闆也能參加拳上，讓他頗為心動，直呼想要約馮語婷一起去拳上。

▲鳳梨約馮語婷打拳上。（圖／翻攝鳳梨臉書）

鳳梨18日在臉書發文，曬出了統神《拳上2024》的截圖，寫下「原來網路吵架可以約拳上…誰幫我約一下馮高鉦崴…」，此前他被網紅馮語婷爆料指控射後不理、不給墮胎費，雙方因此上法庭對簿公堂，之後鳳梨發現跟他打官司的是一名高姓男子，「馮語婷」的社群帳號背後其實是一對高姓夫婦在操縱，並指出馮語婷就是高男。

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▲馮語婷的帳號曾曬出正面照，但鳳梨指稱該女子並非馮語婷。（圖／翻攝自馮語婷臉書）

留言區引發網友熱烈迴響，有粉絲提及前陣子被鳳梨指控盜刷信用卡多年的罔腰，起鬨道「約罔腰」，他直白回應「還來？」也有人看到他時隔數月又開戰馮語婷，表示「躲都來不及了，他還敢跟你正面？現在整組人都不知道跑去哪裡了」，他則解答稱「是有找到了啦」。