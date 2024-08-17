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高爾宣愛妻芮德7個月孕肚曝光...身材還是超辣！　親揭運動菜單

記者蔡琛儀／台北報導

芮德和高爾宣6月宣布結婚並升格準爸爸和準媽媽，如今芮德卸貨進入倒數三個月，談到她的養胎生活，芮德說自己維持一周三至四次健身、聽演唱會當音樂胎教，小倆口無論工作、生活總是黏踢踢，高爾宣上個月底還帶著愛妻一起飛到馬來西亞辦首次個唱，讓芮德與女兒愛相隨陪在身邊。

▲▼高爾宣和芮德將在11月迎接女兒誕生。（圖／翻攝芮德IG）

▲高爾宣和芮德感情極佳。（圖／翻攝芮德IG）

芮德分享，直到目前懷孕七個月都保持每周運動三到四次，還特別找專業健身教練來做適合孕婦的健身運動，包括拉繩、推車、適量重訓，透過運動來訓練肌力及核心肌群，就是為了日後生產做準備，還因此收獲甚多，不僅操出結實線條，甚至比懷孕前肌力增加兩成，「有幾次健身操肌米玲（女兒）差點hold不住，在肚子裡猛踢我，我一度懷疑教練是不是很希望我趕快生！」

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而也因為懷孕七個月保持健身，又時常陪著高爾宣到處表演，讓芮德被朋友封為「地表最強孕婦」，完全閒不下來的芮德有空時仍維持音樂創作及寫歌，也參與公司新人的發片計畫，公司、私事一把抓的她可說忙得不亦樂乎，更計畫幫女兒寫首歌。

▲▼高爾宣和芮德將在11月迎接女兒誕生。（圖／翻攝芮德IG）

▲▼芮德懷孕7個多月仍堅持運動。（圖／翻攝芮德IG）

▲▼高爾宣和芮德將在11月迎接女兒誕生。（圖／翻攝芮德IG）

有趣的是，七月中才剛過生日的芮德提及高爾宣當天送給她的「生日行程」至今仍難忘，「去年他竟然帶我去淨灘！是認真的！我們兩個一大早就帶著夾子、環保袋出門去海邊撿垃圾，撿了好多寶特瓶，雖然沒有完全撿完，但感覺為地球環保盡一份力，收獲很多！今年因為我肚子太大，他改送生日大餐請我吃飯！」

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芮德, 高爾宣

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