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去年才嫁台灣音樂人　魏妙如受邀當台南觀光大使

記者蔡琛儀／台北報導

新加坡創作歌手魏妙如去年底甜蜜嫁給台灣音樂人黃昺翔，近日又受台南觀光局邀請，正式擔任台南觀光大使，並參加新加坡NATAS旅遊展，推廣台南的景點及美食。魏妙如表示，她感到很榮幸能以旅遊大使的身份回新加坡，並希望新加坡的大家也能跟她一樣愛上台南。

▲▼魏妙如受邀擔任台南觀光大使。（圖／天賦音樂提供）

▲魏妙如受邀擔任台南觀光大使。（圖／天賦音樂提供）

在新加坡NATAS旅遊展上，魏妙如賣力介紹自己「十個愛上台南的理由」，包括好吃好逛的老街、小巷弄色彩繽紛的壁畫、傳統市場感受在地氣息、古蹟走走看看、特色文創小店、各種傳統美食、超CHILL咖啡廳和酒吧、美術館、花市以及各大夜市。她甚至在現場以口訣「大大武花大武花」教新加坡民眾如何分辨哪天該去逛哪個夜市。

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魏妙如也在現場獻唱台語歌曲〈查某囡仔〉，這首歌訴說著女生北漂工作打拼渴望愛情的故事，她表示這首歌與她一開始從新加坡到台灣的心情很相似，而她與黃昺翔的相識，也是因為這首歌，因她當年參加歌唱比賽時選唱了這首歌，向黃昺翔學習正確的台語發音，兩人才因此相熟最後成為了夫妻，「因為這首歌才能有機會認識到台南這麼可愛的地方，所以今天特別唱給大家聽！」

魏妙如透露，她與黃昺翔的第一次約會地點就是在台南，兩人騎著機車，一天內狂跑了12個景點和美食店。她最印象深刻的就是義豐冬瓜茶，每次去台南都一定要喝，她還在現場推薦其他台南一定要吃的美食，如鍋燒意麵、鱔魚意麵、牛肉湯、蒸肉圓、碗粿、蚵仔煎、安平豆花等，賣力為台南觀光宣傳。

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