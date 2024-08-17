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馬修派瑞遭傳沉迷毒品「想自己賣」！助理幫打過量藥物致死　下場曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

以美劇《六人行》走紅的男星馬修派瑞（Matthew Perry），去年10月因使用過量K他命，於自家浴缸中溺斃，近期他又被爆料「對K他命癡迷」，還曾想開公司自己賣。另一方面，與他合作25年的助理肯尼（Kenneth Iwamasa），因涉嫌在他去世當天，對他注射過量藥物，而遭到檢方起訴，如今恐面臨15年的有期徒刑。

▲馬修派瑞捲入暴力事件。（圖／路透）

▲馬修派瑞去年因用藥過量在家中浴缸逝世。（圖／路透）

馬修派瑞先前經過驗屍，被證實死因為「K他命急性影響」，引起檢方調查，據外媒《Page Six》報導，日前馬修派瑞的醫師、助理肯尼等5人因為涉案被起訴，其中醫師被指控在馬修派瑞去世的2個月前，非法提供他20瓶的K他命，而肯尼則在他去世的當天，反覆且多次地為他注射藥物。

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（外送稿用）▲▼馬修派瑞。（圖／翻攝自IG／mattyperry4）

▲馬修派瑞遭傳曾想自己開公司賣藥。（圖／翻攝自IG／mattyperry4）

事實上，馬修派瑞長期有染毒、酗酒問題，近期有知情人士宣稱，馬修派瑞曾對他直呼「K他命太棒了」，還想過要跟別人合夥開公司，專門販售這項藥物。馬修派瑞也曾坦言自己的成癮問題嚴重，自曝進過勒戒所65次，更為戒毒砸下900萬美元（約台幣2.9億元）。雖然他一度治療成功，後來還將自己的房產改建為勒戒中心，幫助有相同問題的人，不料他自己最後卻又再次陷入毒癮當中。

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馬修派瑞, Matthew Perry

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