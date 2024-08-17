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王淨愛犬遭攻擊「耳朵被咬掉一塊」！緊急送醫手術　十字韌帶也斷裂

李沐（左起）、曹佑寧、婁峻碩都有養過寵物的經驗。（圖／記者林士傑攝）

 ▲李沐（左起）、曹佑寧、婁峻碩都有養過寵物的經驗。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

李沐、曹佑寧、婁峻碩在電影《夏日的檸檬草》中上演青春純愛，片中除了甜蜜戀情外，也有與毛孩生離死別的哀傷劇情。曹佑寧接受時報周刊CTWANT專訪時透露，過去也曾經歷過與寵物分開的哀傷，「只不過對象是蜥蜴。」最高紀錄還曾同時養了8隻，讓一旁的李沐、婁峻碩嚇傻眼，曹佑寧當場被笑虧：「你根本是蜥蜴人。」

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曹佑寧大學時期最高紀錄曾同時養了8隻蜥蜴。（圖／記者林士傑攝）

▲曹佑寧大學時期最高紀錄曾同時養了8隻蜥蜴。（圖／CTWANT提供）

曹佑寧從小就莫名喜歡蜥蜴，大學時期最高曾同時養過8隻蜥蜴，平時就餵牠們吃大麥蟲、麵包蟲、蟋蟀、蟑螂等食物，他表示：「蜥蜴最好玩就是可以把玩牠們，有時候換皮的時候還會卡皮，卡超過一個禮拜就要手動幫他們脱皮。」養最久的兩隻蜥蜴大概有五、六年，分別叫「小希」跟「小鋒」，背後取名原因也相當逗趣，他笑喊：「因為一個陳冠希、一個謝霆鋒。」

曹佑寧從小就喜歡蜥蜴，大概養了五、六年的時間，還特地一一幫牠們取名。（圖／曹佑寧提供）

▲曹佑寧從小就喜歡蜥蜴，大概養了五、六年的時間，還特地一一幫牠們取名。（圖／曹佑寧提供）

不過他也說養兩棲動物其實很花錢，要看體型跟種類分開飼養，還要設置日光燈溫室照明，而且他當時養在宿舍，有時候食用蟋蟀會逃進房間裡，室友們也覺得有些困擾，後來隨著蜥蜴一隻隻離開，他也就結束養蜥蜴的日子。

現在曹佑寧專心照顧女友王淨的狗狗勘吉，他透露前陣子勘吉出門散步，跟其他狗狗起衝突，耳朵被咬掉一小塊，十字韌帶也斷裂，緊急送醫手術，「勘吉三個月不能出門，前一個月都要關籠休養，只有大小便能出來很可憐，很像被隔離。」所幸現在已經慢慢恢復。

李沐跟家中愛犬「庫瑪」感情非常好。（圖／翻攝自李沐IG）

▲李沐跟家中愛犬「庫瑪」感情非常好。（圖／翻攝自李沐IG）

先前庫瑪誤吃葡萄皮嚇壞李沐全家人。（圖／翻攝自李沐IG）

▲先前庫瑪誤吃葡萄皮嚇壞李沐全家人。（圖／翻攝自李沐IG）

李沐家裡也有一隻毛孩「庫瑪」，她表示庫瑪之前也經歷了「緊急事件」，趁眾人不注意，把桌上葡萄皮全吞下吐，嚇壞全家人。因為對狗狗來說吃葡萄就等於中毒，嚴重可能引起腎衰竭，還好發現得早，趕緊帶著kuma到寵物醫院打催吐針，不然後果不堪設想，「醫生說一般狗狗打催吐針都會腳軟，但庫瑪打完還是強撐著站起來，我們就只好帶牠回家休息，沒有住院。」但去醫院已經造成kuma的陰影，現在只要是去醫院，庫瑪都會緊張到狂拉肚子，讓李沐跟家人都很心疼。

婁峻碩四年前曾帶著愛犬「啾啾」來本刊拍照，十分可愛。（圖／本刊攝影組）

▲婁峻碩四年前曾帶著愛犬「啾啾」來本刊拍照，十分可愛。（圖／CTWANT提供）

「啾啾」年初剛離世，婁峻碩至今看到照片還是會非常想念。（圖／翻攝自婁峻碩IG）

▲「啾啾」年初剛離世，婁峻碩至今看到照片還是會非常想念。（圖／翻攝自婁峻碩IG）

婁峻碩跟未婚妻凡凡一起飼養愛犬「啾啾」，但10歲多的啾啾來不及參加兩人婚禮，年初就因為肝昏迷過世，婁峻碩坦言愛犬剛過世時，他暴哭了兩三天，現在半年多過去了，他至今還是很思念啾啾，也還沒準備好再養一隻毛孩，「時不時都會想到，滑到照片就會陷入回憶，如果要養隻新的狗狗，感覺對牠會有點不公平。」

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