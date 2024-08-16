記者吳睿慈／台北報導

韓團Super Junior成軍近19年，在台灣人氣不滅，他們繼1月來台辦見面會後，相隔半年多回到台灣，8人登上台北小巨蛋，帶著演唱會「SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime」與粉絲見面。活動來到尾聲，神童拿到台下粉絲遞的背心禮物，該位男歌迷表示「很喜歡他」，引起眾人驚呼，他幽默回應對方的告白：「男生也沒問題，我都很開放！」利特笑虧「神童交台灣男朋友了」。

▲神童看到粉絲真的把他的名字刺手上，除了驚訝以外，還幽默回答「快去把刺青洗掉」。（圖／讀者提供）



Super Junior演唱會接近尾聲，神童強調自己單身，他透過巡演徵友，「我今天來找老婆的，最近在做海外巡迴有看到幾位不錯，因為我都有去看她們的IG帳號，所以今天我也會上網搜看看妳們的臉喔」，他開出條件住在台北的女生、有錢的女生、會做飯的女生、會買很多牛軋餅的女生。

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沒想到，此時神童手上拿到一個男粉絲遞來的背心禮物，該位男粉本命就是神童，引起SJ成員驚呼，大家好奇提問「你喜歡神童哪裡」，神童也回答：「男生也沒問題，我都很開放。」男粉告白「希歡神童很有才華很有趣又幽默」，甚至把神童的名字刺在手上，利特超嗨回應「今天神童在台北交了男朋友」，神童則幽默回答「你趕快去把刺青洗掉」。

▲▼Super Junior演唱會圓滿結束。（圖／讀者提供）



每位成員妙語如珠，東海更準備了一封中文信，在讀以前，他直率表示「我明天、後天也會唸同樣一封信，但是明天我會唸得比今天好，後天會唸得比明天好」，於是他拿出小抄，當著歌迷面前唸信，「等了很久才來台北辦演唱會，我們感到非常開心，聽說票一開賣就賣完了，你們很厲害，你們就是能夠讓我們感動，你們真的很棒，我們愛你們，你們今天開心嗎，我們也很開心，你們的快樂是我們的使命，這次我們唱的〈約定〉， 你們覺得如何？」

只是這封中文信頗長，東海念一念被其他人虧「要不要乾脆把信傳到IG上就好」，他則笑答：「各位加油，快唸完了！」他解釋：「這封信、同樣的心意光是要傳達就很難了，等禮拜天演唱會結束，我會上傳，你們的心、我們的心一樣，我愛你們。」成員輪流講感言，利特甚至表示「人生第一次感受到這麼強烈的地震」，轉念一想沒什麼好怕的，因為他與粉絲同在，最後感性帶來歌曲〈Believe〉結束演唱會。