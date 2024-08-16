球場上甜美焦點「棒球女孩TOP10」！　冠軍登《全明星》獲封女狀元

記者王靖淳／綜合報導

近年來有越來越多喜愛棒球運動的女孩，打破球場賽事總是充滿陽剛氣息的既定印象，她們對於棒球的熱愛，一點也不亞於男性，透過堅持不懈地練習，不斷提升球技，站在場上散發耀眼的光芒。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友討論度最高的十大棒球女孩，從這些充滿熱情、自信且獨一無二的女孩身上，找回勇於挑戰自我的力量！

▲十大青春活力的棒球女孩。（圖／記者王靖淳製表）

NO.1 賴ki

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有「素人棒球女神」之稱的賴ki，在運動實境節目《全明星運動會》中因出色的表現備受矚目，刷新了大會紀錄、獲得當季MVP。她曾憑著一段在大魯閣投擲九宮格的影片，瞬間在網上爆紅，流暢又充滿架式的投球動作，吸引了近30萬次的觀看數，被網友稱為「左投女神」。

意外的是，賴Ki其實未受過任何運動上的專業訓練，在此之前，她只是一名熱愛棒球普通球迷，受到也喜歡棒球的爸爸影響，各大棒球賽事都會固定收看，從小就透過在電視上模仿棒球選手的動作自學投球，除了自身的天賦，參加《全明星》後，開始對自己進行嚴格的訓練，在短時間內進步神速，最終獲得「女狀元」的稱號。

已經在大魯閣擁有15年球齡的賴ki表示，自己第一次進入大魯閣，就是從測速投準球道開始練習，完全倚靠自學，每一次投完印出來的成績單，能隨時知道不足之處，更能追求進步。除了投球機台，場內還有包括九宮格、16宮格、指定宮格等多樣選擇，2023年設置的全新機台「三段速實戰球道」，可提供80km-130km 三種球速任意切換，透過不斷切換的球速提高擊球難度，就像在體驗真實的對戰，臨場感滿分。

另外，賴ki也提到，希望向大家證明「女生也可以打棒球」，期望透過自己的影響力，讓更多女孩鼓起勇氣開始棒球運動的第一步。初學者可以透過室內的棒球壘打擊場，慢慢訓練球感，現在加入大魯閣會員，可享有每年4-10號的會員日，回館盡情免費打棒球。

▲賴ki有「素人棒球女神」之稱。（圖／翻攝自Instagram／laiki0613）

NO.2 LoLo樓樓

有「台版稻村雅美」之稱的棒球美少女樓樓，擁有超水準的投球實力，曾投出時數98公里的成績，豪邁又流暢的投球姿勢，讓她受到大批網友的關注，配上自帶的高顏值，瞬間迷倒一大票粉絲。人氣不斷攀升的她，日前受到大聯盟邀請前往倫敦觀賽，網友紛紛表示，「動作超漂亮，流暢舒服」、「又正又強，這不科學阿」、「是真的會打棒球的正妹」。

樓樓表示，打棒球是一種單純的快樂，若有粉絲因為她開始想嘗試棒球，就是最大的鼓勵。若想嘗試揮棒或投球的女生，非常適合在大魯閣的「週三愛女生日」進場，身為大魯閣形象大使的樓樓，一直是棒壘球打擊場的常客，打擊場內的各種機台設施，讓她能感受到大魯閣的核心概念「玩真的」，主題日還有無限暢打或是免費一局等多種優惠，推薦大家前往體驗，一定會愛上這項熱血滿分的運動。

▲樓樓有「台版稻村雅美」之稱。（圖／翻攝自Instagram／luckylolo212）

NO.3 張子文

身為延平高中棒球隊上唯一女選手的張子文，2023年首次參加中信盃黑豹旗，不僅抓下最後兩出局數，更飆出全場唯一三振，讓觀眾瞬間沸騰，帶起了另一波的觀賽高潮。

看起來相當文靜清秀的張子文，來自醫生世家，品學兼優、經常參加課外活動，未來的志向是考取台大醫學系。她表示，從小就跟著阿嬤看中華職棒，在學期間一直有接觸棒球，很喜歡比賽時靠著團隊合作、朝同一個目標邁進的感覺，不論輸贏都是一種享受。這次參賽投球的影片在網路上意外造成瘋傳，成為學校的風雲人物，張子文坦言，從未想過會引起這麼大的迴響，不過也藉此鼓勵想打棒球的女生，勇敢加入棒球隊，球場上有很多包容與支持，能夠支持選手們奮力前進。

▲汪以馨自淡江高中出身。（圖／翻攝自Instagram／ttw_25）

NO.4 汪以馨 （貼貼）

淡江高中出身的汪以馨參賽了2023年第十一屆中信盃黑豹旗，以「女黑豹」的身分一夕成名，可愛甜美的外型讓她成為了球場上相當亮麗的「嬌點」，除了經常出現在球場上，她也會在場邊跳應援，跳舞時活潑的模樣成功收穫了不少粉絲。

汪以馨表示，國中曾感到非常迷惘，也就是在這時，初次進到了大魯閣的打擊場，很小隻的她怎麼都揮不到球，經過兩三年不斷的練習，有一天忽然發現「居然能打到球了」，第一次把球打過網子的興奮感還歷歷在目。

熱愛棒球的她很鼓勵女生嘗試棒球，大魯閣從美國引進了最新設備HitTrax AR實境棒球，讓新手也能體驗在大聯盟球場打球的快感。另外，她也非常推薦大魯閣的「大夜暢打」活動，不僅能增進興趣、培養球感，還能在晚上較少人且不被打擾的環境下，享受獨自一人持續揮棒的感覺，現場提供的泡麵吃到飽，也讓她不小心吃了好幾碗。

NO.5 黃曼凌

來自內壢高中的黃曼凌為隊上的女投手，於第十一屆黑豹旗對上永平高中時，投出近百球無失分，不僅飆出6局8次三振，期間更敲出安打，亮眼的表現驚艷全場觀眾，讓球評直呼，「打的都比一些男生的安打，更扎實更漂亮。」，網友們也驚嘆道，「可以拍青春校園電影，那些年被我三振的男孩」、「球速95～100km，真的超強」、「是月島青葉真人版吧！」

黃曼凌曾透露過自己開始打棒球的契機，「以前國小有棒球隊在練球，剛好學校也有場地，看他們打球感覺很厲害，主動去求教練參加的。」這次透過黑豹旗一戰成名，雖然體型相較男生嬌小，卻在場上打出精彩的「投打二刀流」，被網友喻為女版大谷翔平，非常有望成為棒球界的明日之星。

NO.6 王心妤

王心妤為土城高中的高中生，小時候是女壘隊成員，雖然年紀還很小，身高卻已經176公分，憑藉甜美的長相及高挑的身材被網友稱為棒球美少女，在網路上有相當高的討論度。

2023年，王心妤參加高中棒球聯賽時被媒體採訪，亮眼外型受到PTT網友關注而爆紅，只見當時的採訪影片，她雖然有點害羞卻活力滿滿，表示最喜歡的棒球員是味全龍的拿莫‧伊漾，網友們紛紛誇道，「蠻健康美的，很耐看」、「超可愛～愛棒球女生推一個」、「感受到熱愛棒球的純真，以後一定更漂亮」。

NO.7 李珦琳

被譽為「台灣甲子園」中信盃黑豹旗，是全台規模最大的青棒賽事，高雄女中為黑豹旗首支參賽的女校球隊，受到各界的關注。

身為隊長的李珦琳知道隊員們都很喜歡棒球，號召喜歡看球的同學一起組成棒球隊，決定參加2023年第十一屆的比賽，帶領著13名隊員挑戰黑豹旗，賽前坦言已預期一定會被對手打得很慘，但目標在於安全打完整場比賽，不要有人受傷，這樣的勇氣和自信相當難能可貴，也獲得許多網友的討論。

▲ 張甄芸雖非體育科班出身，卻獲選成為國手。（圖／翻攝自Instagram／chenyun61）

NO.8 張甄芸

非體育科班出身，卻獲選成為國手的張甄芸，在全國女子棒球錦標賽上，以強勁的0.889打擊率拿下打擊獎，投出最快達110公里的極速球，更曾在國際賽事獲選最佳投手與MVP等殊榮，很難相信這位棒球好手竟然在大學前都沒有受過專業的球隊訓練。

即使棒球路開始得比別人晚，張甄芸對於棒球的熱愛不輸給任何人，從中山醫學系畢業後考上成大體育健康與休閒研究所，這樣的選擇只是因為希望能使用位在台南的棒球實驗室，一周安排3天的自主訓練。張甄芸坦言，家人原本一點也不理解棒球，直到逐漸將她付出的努力看在眼裡，才從不理解轉為支持。2020年底，張甄芸入選2021年第九屆世界盃女子棒球賽國手名單，可惜賽事因疫情取消。

「棒球改變了我整個人生，因為棒球，我接觸到翻譯、工作機會，它更讓我變得勇敢去追求一件事。」擁有流利英文能力的張甄芸，2017年被推薦擔任中華女壘隊的隨隊翻譯，也連續參加國際邀請賽與移地訓練長達兩個月，多年來以翻譯身份參訪加拿大、美國亞特蘭大、印尼、墨西哥、韓國等地，拓增視野，目前擔任雙語兒童科學的棒球教練。

NO.9 許湘宜

全國高中棒球聯賽黑豹旗在2023年迎來歷史性的一刻，也就是高雄女中作為首間參賽的女子棒球隊，即使最後3局不敵對手，仍是黑豹旗十年來賽史的里程碑，當時的賽事直播更讓YouTube線上觀看人數突破6千人。

其中，敲出隊史第一個安打的許湘宜，成為全場歡呼的焦點，許湘宜小學時就曾打過女壘賽，加入棒球隊後便愛上這個運動，感受到女壘和棒球有很大的不同，她坦言，最初打棒球的契機只是認為運動有益身體健康，沒想到意外玩出興趣，期望未來能在兼顧課業的同時，持續發展棒球才能。

NO.10 陳禹璇

熱愛棒球的陳禹璇，最初是在小學四年級時，被體育老師看中她打躲避球的天分，讓她加入女壘隊訓練，棒球則是國中才慢慢接觸，她與妹妹陳郁霈一起被稱為「最美女子棒球姊妹檔」，家人非常支持兩姊妹打棒球，對於她們出彩的表現還會時常拿來和親朋好友炫耀，非常以她們為榮。

陳禹璇曾加入接棒未來女子棒球隊，奪得2022年全國女子棒球錦標賽的冠軍，去（2023）年個人更被選進女棒中華隊，成為專業國手，目前效力於企聯女壘隊臺產鬥犬。她曾在採訪中坦言，過去為了支撐自己的棒球夢，只能靠著打零工應付經濟來源，現在終於實現了成為國手的夢想，期望能讓大眾更加重視及感受女棒的魅力。