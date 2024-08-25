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專訪／演《聽海湧》情緒太重…吳翰林「仰頭忍淚」認了躲房間偷哭

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，以獨特的臺灣視角描寫年輕人在戰爭年代的痛苦、勇氣和掙扎，找來吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演二戰時期的臺籍戰俘監視員三兄弟。其中，在劇中串起整個故事的演員吳翰林，也在接受《ETtoday星光雲》專訪時，分享了拍攝的過程。

▲《聽海湧》吳翰林專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聽海湧》吳翰林接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

《聽海湧》是吳翰林首部演出貫穿全場的作品，他直率地坦言「覺得辛苦，壓力也很大」，但仍心存感激，整個劇組的工作人員都會互相幫助，演員之間也給了他很多的安全感，跟導演孫介珩也有很大的默契，在片場有時候一個眼神就能知道對方的要求。

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▲《聽海湧》吳翰林專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳翰林演出《聽海湧》與劇組培養出好感情。（圖／記者林敬旻攝）

被問到接演「新海志遠」的契機，吳翰林沒有經歷太多誇張的過程，坦言自己剛好因為當兵理了個大平頭，接收到腳本就抱持著「好好把握」的心情去試鏡。只不過，試鏡前認為自己的台語不是很流利，因此趕緊找了周遭的親友惡補，沒事也都會找空檔聽台語錄音，所幸成功拿下角色。

▲▼ 《聽海湧》是首部以臺灣人為視角拍攝的二戰影集，勾勒罕為人知的臺籍戰俘監視員悲愴的生存血淚史 。（圖／公共電視）

▲吳翰林（中）揭露了接演《聽海湧》的過程。（圖／公共電視）

談到角色「新海志遠」，吳翰林害羞地表示自己是個I人，比較慢熟，其實跟角色個性有某個部分滿像的，他認為「志遠心中有很多問號，有很多種可能」，因為拍戲受到角色影響，他也期許自己慢慢改變，希望自己「講越來越多有梗的話，開始變E。」

而隨著《聽海湧》劇情推進，吳翰林飾演的「新海志遠」與哥哥「新海輝」（黃冠智飾）兄弟情有了細微的變化，被問到有沒有因此在戲外刻意保持距離，他笑著回答「沒有，我們兩個太愛對方，所以沒有特別保持距離，黏在一起，反而會更有感覺。」

▲▼《聽海湧》黃冠智難忘劇中被倒吊起來，直呼考驗體力 。（圖／公視）

▲吳翰林跟黃冠智（中）、朱宥丞（左）飾演三兄弟 。（圖／公視）

對此，吳翰林透露自己和黃冠智的角色，都用各自的方法在呵護、關愛著弟弟「新海木德」，彼此之間難免會有爭執，甚至身在戰俘營裡對戰俘的看法也有所區別，講到激動之處，他忍不住仰頭忍住眼淚，這才坦言回想到當時拍攝的情景，情緒相當澎湃，直呼「戰爭讓兄弟之間的感情變質」，就連工作人員、周遭相關人士都不敢回想當時拍攝的情緒。

▲《聽海湧》吳翰林專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳翰林回憶起拍攝的場景，忍不住情緒湧上心頭。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，吳翰林在《聽海湧》劇中，有許多幕被關在木製監獄的場景，他回想拍攝現場坦言「難度很高」，除了有空間的限制之外，沒有演員可以對戲，讓他必須在細微的表情上做出不同。為此，吳翰林在拍攝前手寫了一張自製表格，把自己認為困難的戲一場場列出來，拍攝完後再將之打勾，甚至會自己做「賽後檢討」，對於表演相當認真。

▲公視《聽海湧》由臺北電影節非常新人吳翰林、金鐘男配黃冠智、《俗女養成記》的「小蔡永森」朱宥丞主演。（圖／公視提供）

▲吳翰林（中）對自己的演技相當要求。（圖／公視提供）

由於「新海志遠」一角的情感戲份相當吃重，吳翰林下戲之後也必須好好調整心態，他透露自己常會跟黃冠智出去運動，離開拍攝現場到外面走走，也不時享受一個人的時光，到博物館看展或是聽音樂抒發煩悶的情緒，他坦言因為角色關係，真的需要時間來消化負面的情感，做點別的事情來轉移注意力。

除此之外，吳翰林也坦言因為情感戲太重，有時靠著把心情書寫下來，、用文字抒發情緒，有時則會呆坐在房間裡，認為拍攝的「體力活跟心理活都很重」，當無法發洩之後，他就會跑去睡覺清空雜念。

▲公視《聽海湧》由臺北電影節非常新人吳翰林、金鐘男配黃冠智、《俗女養成記》的「小蔡永森」朱宥丞主演。（圖／公視提供）

▲吳翰林（左）坦言演出《聽海湧》需要很多時間消化。（圖／公視提供）

事實上，吳翰林透露自己是一個不愛哭的人，從《聽海湧》線上讀本的時候到確認開拍前，他都很怕自己哭不出來，沒想到看劇本時讀著讀著，一陣心痛襲來，眼淚就不爭氣地流下，直呼是「《聽海湧》打開我的淚腺」，有時下戲還會躲在房間偷哭。

▲二戰懸疑劇集《聽海湧》 。（圖／公視提供）

▲吳翰林（右）認了下了戲有在房間偷哭。（圖／公視提供）

而吳翰林在《聽海湧》中表現亮眼，先前前兩集在戲院首映時，細膩的演技就引起討論。在被問到看完本劇，希望在觀眾心中留下哪種印象時，吳翰林思索了許久，說道「志遠這個角色很難表現，因為他很被動」，也因為角色這樣的個性，讓他更想做出更豐富的變化。

▲《聽海湧》吳翰林專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳翰林希望觀眾收看《聽海湧》時，可以好好觀察他的表情變化。（圖／記者林敬旻攝）

吳翰林希望觀眾在觀看《聽海湧》的時候，可以多多注意他在細微表情上做的努力，從眼神到五官到身體的一舉一動，都期待被影迷看到。而講到「新海志遠」他則說道角色是「普通的人、善良的人」，雖然戲裡年代距離現在有80年之久，但仍「希望志遠是貼近大家的。」

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