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張清芳演唱會牽手小鮮肉影片曝光！　被吐槽年紀不忍了：最後一次

記者劉宛欣／綜合報導

被封為「歌壇東方不敗」的張清芳，近日在新加坡舉辦演唱會，演唱會上是她的大兒子Nathan第三度擔任嘉賓，驚喜現身掀起全場的歡呼。母子倆在台上鬥嘴逗趣，更合唱了一曲〈這世界〉，但張清芳也宣布：「這應該是Nathan最後一次，跟我同台唱這首歌」。

▲張清芳和兒子在台上鬥嘴。（圖／翻攝自張清芳臉書）

▲張清芳與兒子同台演出。（圖／翻攝自張清芳臉書）

張清芳16日於臉書分享了與兒子合唱的片段，影片中可以看到Nathan用流利的英語向現場觀眾問候，還開玩笑說：「哈囉，阿姨、叔叔，你們好嗎？新加坡59歲生日快樂，我沒想到新加坡這麼年輕，我的意思是，和我媽差不多年輕。」幽默發言讓57歲的張清芳忍不住翻了個白眼，並苦笑著回應：「幾乎。」

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▲張清芳和兒子在台上鬥嘴。（圖／翻攝自張清芳臉書）

▲張清芳和兒子在台上鬥嘴。（圖／翻攝自張清芳臉書）

張清芳爆料Nathan在演唱會前，因為服裝問題跟她鬧脾氣，Nathan聞言趕緊解釋：「妳沒跟我說嘛。」她坦言前一天還在擔心兒子是否願意上台，幸好當天下午3點兒子有如約現身，她表示：「這個年紀很難搞，我一直到下午3點才看到他，我知道他會來。」不過話鋒一轉看著兒子穿的破洞裝，還是忍不住唸：「只是為什麼要穿破洞的衣服呢？」

與兒子在演唱會上合作，張清芳感性地表示：「我想這應該是Nathan最後一次，跟我同台唱這首歌〈這世界〉，未來的他，將會越飛越遠了，期待以後他的人生舞台。」預告了未來不會再邀請兒子同台，雖然讓粉絲感到些許遺憾，但也能感受到她身為母親為兒子著想的心。

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