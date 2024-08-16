記者陳芊秀／綜合報導

泰國男星Build（傑卡潘布塔／Jakapan Puttha）2022年因演出BL劇《黑幫少爺愛上我》爆紅，原本星路飆漲，然而他被《黑幫少爺愛上我》小說女作家Poi指控，雙方感情與金錢糾紛，更曾出手虐打。他因此人氣重創，2023年1月宣布退社打官司，近日法院判決出爐，他沒有出手傷人。

▲Build拍《黑幫少爺愛上我》爆紅，卻與原作小說女作家Poi爆發感情金錢糾紛，被控施暴打官司。（圖／翻攝自IG）

BL劇男星與BL小說女作家的感情糾紛，當時轟動娛樂圈。Build遭女作家Poi爆料，兩人曾戀愛2年，交往期間更施暴虐打女友，他從爆紅明星變成爭議人物，並受到網路強烈批評，但是他強調自己沒有出手，為了證明自己清白，宣布退出經紀公司「Be On Cloud」，全心投入打官司。

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▲Build去年1月宣布離開公司「Be On Cloud」，與女作家展開官司訴訟。（圖／翻攝自IG）

相隔1年半，Build最初被控告傷害，他全力為自己辯護，最終作家Poi撤告，接著他向作家提起誣告的訴訟，針對自己遭不實指控起訴的部分提告，經過法院審理，女作家坦承先前所有施暴指控都是假的，法院原本判決作家Poi入獄服刑2年，罰款4萬泰銖（約台幣3.6萬元），由於作家認罪加上屬於初犯，法院改為刑期1年，罰款2萬泰銖（約台幣1.8萬元），緩刑2年，要執行30小時社區服務。

Build原本與Bible組成CP，原本宣布下一部合作新劇《4 MINUTES》，因為退出公司，形同CP合作結束，最終《4 MINUTES》改由Bible搭檔戲劇男神Jes，劇集日前已經播出。而Build洗刷冤屈，近日透過限動發聲明，告訴大家自己已經透過正當的法律程序抗辯，案件已經有了最終結果，證明了被指控施暴一事並不屬實，同時感謝一直以來支持與鼓勵他的人。

▲Build限動發聲，宣布已經透過法律管道證明自己清白。（圖／翻攝自IG）