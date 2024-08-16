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節目試膽出事！凶地「長春花園」拍成鬼片　巫女踏禁地變臉：快離開

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「前三大極凶禁地」昆池岩精神病院、盈德凶宅，過去先後被改編成恐怖電影，如今第三鬼屋「長春花園」也即將被改編成《鬼花園：詛咒》接力登場。電影是泰、韓跨國合作恐怖片《薩滿》製片具泰禛升格導演的恐懼新作，邀來趙胤熙、金姝怜飆戲，雙姝在片中驚悚撞鬼，生動演技直叫人背脊發寒。

▲▼ 節目試膽出事！凶地「長春花園」拍成鬼片《鬼花園：詛咒》　巫女踏禁地變臉：快離開。（圖／甲上娛樂提供）

▲《鬼花園：詛咒》改編自南韓前三大有名的鬼屋「長春花園」。（圖／甲上娛樂提供）

本片取材自南韓前三大有名的鬼屋「長春花園」，該處位於忠清北道堤川市，是一棟三層樓的建築。根據當地居民的說法，這裡本來是有名的烤肉餐廳，老闆因承受不了女兒病逝、妻子車禍驟逝的雙重打擊，點燃瓦斯了斷生命，即使後來轉手賣出好幾次，新開的餐廳總是出現怪事，有客人向女服務生點餐，餐點卻一直沒來，詢問之下才得知店裡竟沒有女服務生，也曾發生客人在用餐時被敲後腦勺，回頭卻沒看見任何人，店外更經常發生車禍和「鬼打牆」，不管開車怎麼繞，總是不斷繞回長春花園的正門。

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▲▼ 節目試膽出事！凶地「長春花園」拍成鬼片《鬼花園：詛咒》　巫女踏禁地變臉：快離開。（圖／甲上娛樂提供）

▲趙胤熙、金姝怜飆戲在片中驚悚撞鬼。（圖／甲上娛樂提供）

由於各種都市傳說甚囂塵上，店家最終關門大吉，成了韓國著名的最戾凶宅，吸引許多學生前往試膽，甚至有節目請女巫出外景，但該女巫一踏入長春花園，就催促拍攝團隊趕緊離開，表示裡面聚集近百隻無法超度的鬼魂，陰氣逼人，沒辦法獨自承受。

▲▼ 節目試膽出事！凶地「長春花園」拍成鬼片《鬼花園：詛咒》　巫女踏禁地變臉：快離開。（圖／甲上娛樂提供）

▲凶地「長春花園」曾有節目親自前往試膽，但巫女踏禁地變臉威脅「快離開」。（圖／甲上娛樂提供）

《鬼花園：詛咒》於16日釋出前導預告片，一開頭就是4名年輕人到鬼花園探險，明明其中一人在屋外，屋內的手機手電筒卻亮起第4盞，令眾人嚇破膽。電影將在9月13日在台驚悚上映。

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