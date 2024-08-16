全新男團選秀節目來了！　選手驚見張鈞甯子弟兵「還有人撞臉SJ銀赫」

記者蔡琛儀／台北報導

由天空娛樂與韓國SBS Medianet聯手打造的男團選秀節目《SCOOL》，近日在YT官網一口氣釋出42位來自全球六地選手的全新「入學影片」，其中包含張鈞甯旗下藝人、BL男神李振浩及前男團「All in 5」成員林裕城、「跨欄王子」王學駿、2013年選秀《超級接班人》冠軍鄭元昕以及和SJ銀赫撞臉的林川祐等人氣選手。

▲李振浩（左起）、王學駿、陳麒文（林裕城）、林川祐、鄭元昕參與男團選秀《SCOOL》。（圖／天空娛樂提供）

李振浩因兩年前出演BL劇《About Youth》而備受關注，去年更獲選成為「2023台北電影節非常新人」，為了一圓偶像夢的李振浩今年毅然而然決定參加男團選秀《SCOOL》，在遠赴韓國前，老闆張鈞甯還特別錄製影片，祝福他一切順利。

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前男團「All in 5」成員林裕城，也特別改名為「陳麒文」，他表示改名是為了圓外婆的心願，「外婆家因為沒有子嗣， 哥哥又是林家長孫，所以出生時外婆就希望我能姓陳，去年外婆離世當天，我立刻去改名，就是想圓外婆的願望。當時有找算命老師列了好幾個名字，還在靈堂擲筊問外婆，才選出了現在的名字『陳麒文』。」

《SCOOL》將於九月底開播，並以全球無國界的「全民投票制度」為唯一入選準則，讓觀眾擔任「終極裁判官」選出最終七人男團。天空娛樂期望透過這種新制度，讓大家選出自己喜歡的偶像，並透過參與過程促進社會對文化產業的關注與支持。