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BLACKPINK Lisa亞洲第一！「IG富豪」TOP10一次看　C羅、BTS成員都在列

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@lalalalisa）

▲亞洲第一女富豪！LISA發1篇IG賺2028萬 。（圖／翻攝自IG@lalalalisa）

記者王威智／綜合報導

英國數據分析公司Hopper HQ最近公布了2024年的「IG富豪榜單」，其中足球明星C羅以每篇貼文收入高達美金3,432,000（約新台幣1.1億）獨占鰲頭。至於亞洲第一女富豪BLACKPINK的成員Lisa，每篇貼文收入美金623,000（約新台幣2028萬）。

 
 
 
 
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傳統的明星廣告已不再是唯一選擇，社群媒體成為了重要的宣傳平台，藝人和網紅們根據自身的知名度和帶貨能力，每一則發文的收益都不同。在這份榜單的前10名中，C羅之後的名次分別被梅西、賽琳娜戈梅茲、凱莉珍娜、巨石強森、亞莉安娜、金卡戴珊、碧昂絲、科勒卡戴珊以及小賈斯汀等人佔據。而在這群全球知名度極高的明星中，韓星的表現也不遑多讓。

BLACKPINK的成員Lisa以每篇貼文收入美金623,000（約新台幣2028萬）的成績排在第29名，成為亞洲第一女富豪。同團的Jennie則以每篇貼文收入美金511,000名列總榜單第36名，Jisoo和Rosé則分別以每篇貼文收入美金474,000和美金472,000排在第40名和第42名。

除了BLACKPINK的成員外，BTS防彈少年團的成員也在榜單上有所表現。JIN以每篇貼文收入美金292,000名列第68名，RM和車銀優則以每篇貼文收入美金280,000和美金274,000分別排在第71名和第72名，而李敏鎬則以每篇貼文收入211,000美金排在第88名。

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Jisoo, Rosé, IG富豪, C羅, BLACKPINK, BTS, 社群媒體, 梅西, 賽琳娜戈梅茲, 凱莉珍娜, 巨石強森, 亞莉安娜, 金卡戴珊, 碧昂絲, 科勒卡戴珊, 小賈斯汀

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