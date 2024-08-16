訪問／申河均來台難忘這點！對戲《異能》李正河幽默：他飛來飛去

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Hami Video獨播韓劇《The Auditors監察》由申河均、李正河主演，兩人近日接受台灣媒體聯訪，聊起對台灣的印象，影星申河均透露7、8年前曾經來過，他很難忘，「去過夜市，也去過茶園，是一段很美好的回憶。」而他首度與新人李正河合作，回答看過對方的戲劇《MOVING異能》，幽默笑虧：「他飛來飛去的。」對對方頗有印象。

▲▼申河均曾來過台灣夜市、茶園，留下很好的印象。（圖／Hami Video提供）



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申河均在劇中飾演隸屬於建設公司的監察小組，「雖然沒有忍不住笑場過，但NG倒是很多。」因為台詞量很大，他需要以乾巴巴又快速的口吻說出來，在演戲時特別用心去琢磨，劇裡必須穿著筆挺西裝辦案，他也透露西裝量身訂製。

▲李正河首度合作申河均從前輩身上學到很多。（圖／Hami Video提供）



新人演員李正河在《MOVING異能》裡飾演呆萌學生，此回作為監察組成員，首度與申河均搭擋演戲，他說，「從第一次見面開始，我就覺得前輩非常值得尊敬和厲害。能夠與他合作是我的榮幸，在拍攝的過程中，他不斷地教導我，讓我學到很多，我也希望能像前輩一樣成為一名出色的演員。」兩人在演戲的過程，申河均會不斷提出問題讓他深思，「這個過程讓我很享受，也學到了很多。」

日前剛奪下新人演員獎，李正河感性表示「得到新人獎是最讓我感謝的事，我會把它當作是要我更努力演戲的鼓勵，希望能成為不斷進步的優秀演員。」戲劇在Hami Video上架播出，他透過訪問向台灣粉絲問候：「感謝你們一直以來的愛護和支持。我會盡全力以更好的狀態、更優秀的樣子出現在大家面前，謝謝！」