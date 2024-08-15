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王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

記者孟育民／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟日前衛冕奧運金牌，精采表現讓全台民眾沸騰。回台後的王齊麟也沒閒著，除了準備出發日比公開賽，今（15日）晚間現身17直播間陪伴粉絲聊天，分享巴黎奧運的心路歷程，坦言很開心自己堅持過來了，「那時候很壓抑，因為東奧成績很好，大家對你的表現會有期待，可能之後的公開賽沒有表現好，只有在日本得了冠軍，那一陣子也不太敢做其他事物，不然又會被別人說什麼。」最後在巴黎奧運獲得好成績，終於讓他鬆口氣。

▲▼王齊麟。（圖／翻攝自17直播）

▲王齊麟分享心路歷程。（圖／翻攝自17直播）

他還笑說其實很迷星座運勢，比賽時會選擇當天幸運色去搭配比賽服裝，如果找不到自己的星座，就會看李洋的星座，「因為賽服的顏色都是我決定，奧運都會看，內褲也會搭，最後一場是深灰色。」不過，被問到兩人平常私下練習，王齊麟表示李洋是屬於組織型，「我會聽他們的意見比較多，我是屬於直來直往，他是我的鬧鐘，他很規律，我比較隨意，但他有起床氣，他起來的時候要給他緩解的時間，我要看有沒有睡飽。」

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▲▼王齊麟。（圖／翻攝自17直播）

▲王齊麟和李洋感情很好，吵架後都能調適好。（圖／翻攝自17直播）

被問到兩人有吵架過嗎？他則表示：「我們去年奧運積分剛開始，我們兩個人都受傷，所以表現不好，找不到一個調整的方法，所以會一直很低潮、鬱悶，所以他會希望我可以改變一些模式，我會覺得他幹嘛一直咄咄逼人，不用誰先低頭，就是兩個人把話講開，我們有找一個學長當中間人，讓我們把心裡話講出來。後來有成績就和好，就比較緩節抑鬱的氣氛，因為分數有賺到，比較能肯定對方所做的努力。」

另外，眾人好奇會他會繼續比2028洛杉磯奧運嗎？他坦言：「我當然是這個方向努力，希望有機會可以再選上，然後再拼一次。」

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王齊麟, 李洋, 巴黎奧運

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