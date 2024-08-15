曾入圍金曲歌后　女歌手轉行「考上驗光師」還開眼鏡店…近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

新加坡歌手蔡淳佳擔任電影《樂園》主題曲〈相思河畔〉的主唱及製作人，該片更在美國棕櫚泉國際電影節奪得「評審團大獎」。蔡淳佳表示，對於重新演繹這首源於暹羅的經典歌曲，並無任何困難，且將另一首電影中的歌曲〈甜蜜蜜〉以哼唱的方式置入前奏，創造出新版的〈相思河畔〉。

▲蔡淳佳擔任電影《樂園》主題曲〈相思河畔〉的主唱及製作人。（圖／Joi Music提供）

蔡淳佳在觀賞《樂園》試片後，深受感動，並表示該片描繪的父親與遠行女兒的情感刻畫深刻，她接下主唱大任，並親自擔任製作人，僅花了兩個多月就完成了錄音工作。對於這次的跨界合作，蔡淳佳表示，她希望將片中的歌曲〈甜蜜蜜〉和〈相思河畔〉串在一起，並在操持家務時，靈機一動，將〈甜蜜蜜〉的主旋律以哼唱的方式置於前奏，創造出新版的〈相思河畔〉。

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蔡淳佳曾入圍過金曲歌后，也是華語歌壇，唯一擁有驗光學位和驗光師執照的女歌手，而她和老公Jack創設的高端眼鏡店已營業12年，並創立了個人品牌「Joi Music」，於去年推出創作EP《假如給我三天光明》，她表示，未來將繼續推出新單曲。剛過生日的她表示，不需要任何禮物，只希望與老公一起吃飯。