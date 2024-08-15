陳曉東合體「2前世情人」！　突宣佈攻蛋開唱後：暫別台粉

▲陳曉東和兩位女兒合體開唱。（圖／和協整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

陳曉東日前在廣州舉辦《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會，一開場以一身白馬王子造型現身，除了經典情歌外，陳曉東更舞力全開載歌載舞帶來〈心理遊戲〉、〈特務〉、〈跑〉、〈結他〉等舞曲串燒，只見汗腺發達的他因為熱力唱跳後當場上演「濕背秀」頻頻拭汗，他開玩笑說：「這樣的『脫水』秘招式我瘦身的方法之一！跳完舞衣服可以揉成好幾盆汗水了，演唱會後肯定又瘦了幾公斤！」

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▲▼陳曉東演唱多首經典舞曲。（圖／和協整合行銷提供）



而兩位「前世情人」女兒也現身擔任特別嘉賓，才藝大爆發的兩人從鋼琴、芭蕾、街舞樣樣難不倒，且還發揮出專業藝人的態，完全不怯場，陳曉東也為她們表現打出100分，他心疼地說到：「兩個女兒為了這次的演出，早從兩個月前就開始準備，而且練習的時候挺辛苦的，經常拉筋訓練要擺硬POSE ，直到上台前連臨出場前都還在練習！」當晚包括老婆、爸媽以及親朋好友都在台下搖旗吶喊，其中陳曉東媽媽看到自己的兒子及孫女都在台上發光發熱，還感動到紅眼眶留下欣喜的眼淚。

接下來他也將備戰9月28日在台北小巨蛋的演出，首次攻蛋的他透露將為台北場準備「專屬歌單」，他表示：「這次台北演唱會的曲目將會有別於廣州場，屆時會在歌單上做大幅度的調整，會以在台灣唱紅的多首經典國語歌曲為主！」陳曉東更預告：「請大家9/28一起來台北小巨蛋跟我一起大合唱，這場絕對是重溫經典的K歌派對！」

陳曉東無預警預告每一場都有可能是最後一場演出，向歌迷喊話：「一起來小巨蛋來慶祝陳曉東入行30周年的喜悅吧！」出道30年首次辦巡演的陳曉東透露在辦完台北場之後將暫時揮別台灣歌迷，他表示：「短期之內不會再來到台灣開唱，也不知道下次什麼時候會再開唱，每一場都有可能是最後一場演出，好不容易的30週年演出，希望歌迷都可以到場來感受滿滿的經典回憶一起來合唱。」

