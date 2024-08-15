篠崎泫直播罕談Toyz！　自嘲形象差：不要問有的沒的

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz在今年5月低調認愛，不過Toyz因販售大麻菸彈，而被判刑4年2個月，已在5月16日入監服刑。女友篠崎泫日前常在Threads上發文分享心情，雖然隻字未提男友，但仍讓不少人猜測，許多文章似乎都意有所指。然而，篠崎泫昨（14）日難得在IG開直播與粉絲聊天，面對網友關心問到Toyz的近況時，她也給出回應。

▲篠崎泫（圖左）、Toyz在今年5月公開認愛。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

透過篠崎泫的直播留言可見到，不少網友都相當關心Toyz的近況，除了問她有沒有去探監之外，同時也表示自己很想念對方，「椅子在裡面還好嗎？」、「大家都在問Toyz」。為此，篠崎泫在看到留言後向觀眾表示，「不要問一些有的沒的」，透露有天會再和大家聊，不過不是現在。她也分享，最近忙著開團購，雖然還是有上一些通告但是不多，接著更幽默自嘲：「畢竟我現在形象這麼差，大家這麼討厭我。」

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▲網友在直播留言問篠崎泫有關Toyz的近況。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

事實上，Toyz在入獄的前一晚，特別開直播與粉絲道別，同時也大方認愛篠崎泫，不過戀情曝光後，不少網友卻湧入篠崎泫的社群留言抨擊她。為此，平時會在Threads上抒發心情的篠崎泫，也陸續發文寫下「這世界充滿惡意」、「無助、無能為力、恐慌、心力交瘁、有苦難言⋯這幾天的種種下來，第一次感受到，原來被網暴，算小事了」等內容。

▲Toyz（圖右）在入獄前晚大方認愛篠崎泫。（圖／翻攝自Facebook／Toyz、篠崎泫Hsyan）

此外，Toyz在入獄後，與女友篠崎泫展開寫信給彼此的習慣，日前篠崎泫曾發文透露，分別收到45頁、80頁的手寫信。貼文曝光後，吸引不少人朝聖按讚，除了有網友認為2人的互動很甜很可愛之外，同時也寫下加油打氣的留言祝福2人，希望彼此可以因為聊聊而開心一點，「話多沒關係，多跟他聊聊應該可以開心一點」、「太可愛了吧！敲碗影片分享，好甜喔」。