樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

記者田暐瑋／綜合報導

孟潔是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員，2022年因擔任《全明星運動會》藍隊經理，進一步打開知名度。孟潔15日發文罕見動怒：「看起來軟軟的、好講話，就應該被欺負被壓榨嗎？」似乎遭受不平對待，引發粉絲關心。

▲孟潔罕見動怒。（圖／翻攝自孟潔Threads）



孟潔15日在社群網站發文，突然動怒寫道：「人就是柿子挑軟的吃，看起來軟軟的、好講話，就應該被欺負被壓榨嗎？」明確表示自己對於團隊內部的事務非常清楚，「別再以為我什麼都不知道。」此舉引發粉絲熱烈反應，有人質疑是否又涉及樂天隊內的紛爭，「誰敢欺負我大孟孟」、「連孟潔都生氣了！事情大條了喔」，隊友筠熹也留言力挺：「哭很醜但很有用，所以我們一起哭一哭吧。」

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▲孟潔罕見動怒。（圖／翻攝自孟潔Threads）



事實上，樂天女孩近期風波不斷，總隊長籃籃才被爆出和味全龍成員郭嚴文熱戀中，甚至有惡意人士爆料她和其他樂天女孩鬧翻，指出樂天女孩們原本協議好一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻因為怕得罪高層，最後沒有將信寄出，籃籃澄清是她談合約的時間跟大家不一樣，覺得自己沒有立場參與這件事情，也沒辦法跟大家談合約內容的條件，雙面人傳聞讓籃籃受訪時忍不住哽咽，坦言很難過。

對於之前被爆出女孩們被欠薪，籃籃表示，之前女孩們向球團反應的事項，球團也都聽到了，最近球團也已步入軌道，目前大家都按時拿到薪資，「因為我們今年有很多調動，所以在銜接上、業務流程上真的是有一點繁瑣，不管女孩跟行政，都有很大的調動。」而小紫透露之前看新聞才發現自己確實也有少領薪水，但向球團反應之後都解決了。

▲籃籃。（圖／記者屠惠剛攝）

