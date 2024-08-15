中島美嘉美聲登台！參戰春浪開唱　同場還有神曲製造機Creepy Nuts

記者吳睿慈／台北報導

「春浪山線・台中」預計於11月2日、3日舉辦，將由歌曲〈STARS〉、〈雪の華〉的演唱者「中島美嘉」登台演出，她睽違6年再度登台用歌聲陪伴粉絲，另外還有日本超人氣團體Creepy Nuts、金曲獎豪華陣容告五人、大象體操，與高人氣卡司麋先生MIXER、The Chairs椅子樂團、馬念先等接力開唱，豪華陣容陪伴粉絲度過2日盛典。

▲中島美嘉美聲登台，參戰春浪台中開唱。（圖／友善的狗提供）



春浪音樂祭邁入19週年，主辦今年交通方便的營區「台中森渼原」舉辦，14日公布豪華卡司，由平成歌姬「中島美嘉」帶領歌迷重回充滿勇氣的青春時代，粉絲將再度見證天后的招牌鼻音和真假音轉換。

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▲Creepy Nuts帶著爆紅歌曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉登台。（圖／友善的狗提供）



另外還有由動畫《肌肉魔法使》主題曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉風靡世界的日本HIP HOP團體「Creepy Nuts」，以三連霸饒舌歌手「R-指定」搭擋世界第一DJ「DJ松永」，雙冠軍的超強組合即將用洗腦旋律和高超技巧嗨翻「春浪山線・台中」，演出名單一釋出，就令許多粉絲直呼期待不已。

▲告五人也是表演陣容之一。（圖／友善的狗提供）



「春浪山線・台中」逾20多組日本、台灣歌手輪番獻唱，預售票及露營方案線上熱賣中，現在就安排好秋天的行程前往台中森渼原，留下精彩難忘的音樂節回憶吧。