曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

記者張筱涵／綜合報導

曾志偉所導的《安樂戰場》有場性侵戲，34年來瘋傳都是假戲真做，飾演者余倩雯還因此崩潰。同為主角之一的唐麗球近日受訪表示「據我所知並不是這樣」，並解密當年的拍攝情形。

▲唐麗球也有演《安樂戰場》。（圖／翻攝自Instagram／tong.joan）



據《香港01》報導，唐麗球近日出席活動，被問到《安樂戰場》性侵戲被瘋傳是假戲真做34年且余倩雯因此崩潰的事情，她則表示「據我所知並不是這樣」，進而解釋事情並不如外界講的那麼嚴重，據她了解當時是清場拍攝，僅有導演和攝影師在場：「我當時聽說的情況並沒有大家說得那麼嚴重，所以我也不太清楚。」

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對於傳言中余倩雯因此崩潰一事，唐麗球則說在那場戲結束後，不只女演員，連菲律賓籍的男演員情緒也很波動：「因為導演要求那場戲要真實呈現，據說是一鏡到底，所以演員有這樣的情緒反應並不奇怪。」事後也有安慰對方，且演員之間都會給彼此時間冷靜，她認為大家都是專業人士：「我相信她是能夠理解和接受的。」

唐麗球提到菲律賓籍男性演員拍完那場戲後也哭了，針對另外一場自己被摸胸的戲時，她馬上解釋「有（做安全措施），把一個像是碗的東西放上去，對手演員也非常斯文，且眾人都有溝通清楚。」

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