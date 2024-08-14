籃籃撇鬧翻謠言「同框樂天2隊友」！　甜笑曬照曝近況：我很好

記者王靖淳／綜合報導

樂天啦啦隊總隊長籃籃（籃靖玟）近來跨足綜藝圈，手上有5個節目主持，人氣持續飆升的她，最近被爆出與隊友鬧翻，疑似未善盡總隊長的責任，以及私下行徑宛如「雙面人」，她事後受訪談及此事時忍不住紅了雙眼，同時也坦言蠻難過的。消息一出，讓不少粉絲相當心疼，為此，籃籃今（14）日在IG限動分享近照，同時也表示自己很好，要大家不用擔心。

▲籃籃是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

籃籃在IG限動轉發自己與隊友穎樂、Dora的合照，照片中籃籃身穿一件粉色的上衣，頭上還戴著一頂粉色的帽子，她一隻手托著下巴，臉上露出淡淡的笑容。至於身旁的穎樂及Dora也分別對鏡頭燦笑並比出V手勢，其中穎樂的胸前還可看到節目製作的名牌，3人似乎是在錄影的休息室自拍。為此，籃籃透露，在一進休息室就見到兩人站在她旁邊，但卻不敢跟她說話，她對兩人表示感謝，「謝謝小可愛。」

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▲籃籃在IG限動曬出近照。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

在另外一篇限動中可見到，籃籃轉發一名粉絲在IG標記她的照片，她在照片中一身休閒穿搭，對著鏡頭微笑並親切揮手，似乎是在向對方打招呼。為此，籃籃在文中謝謝大家的關心，同時也透露自己目前的心情狀態，要大家不用擔心，「我很好，謝謝你們的關心。」

▲籃籃在IG轉發粉絲的限動。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

事實上，籃籃被週刊爆出雙面人行徑，傳出樂天女孩們原本協議好一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻疑似因為怕得罪高層，最後沒有將信寄出，昨（13）日她在錄節目《天才衝衝衝》前受訪被問及此事時表示，「我覺得會有這樣的流言傳出來，就是有心人的惡意為之，我非常受傷，我只是想好好當樂天女孩，想要在棒球場上跳舞。」