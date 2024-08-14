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陳盈潔病情好轉！「開口說話了」　出加護病房首句問：錢夠嗎

記者顧齊祐／綜合報導

70歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2個月，自去年（2023）8月入獄後健康狀況急轉直下，同年10月突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫，病情甚至一度惡化，失去語言表達能力。今（14日）好友許常德分享了她的近況，透露她的病況已經有所好轉，已經能開口說話，但第一句卻是「住在這裡，錢夠嗎」，實在令人心疼。

▲陳盈潔病情一度惡化，失去語言表達能力。（圖／資料照）

▲陳盈潔病情一度惡化，失去語言表達能力。（圖／資料照）

陳盈潔7月病情突然惡化住進加護病房，甚至1週需要洗腎3次，親姊姊也坦言已經做好打算「如果再有危急，不要再讓陳姐辛苦了」。不過近日陳盈潔的病況終於有所好轉，已經能夠偶爾講個單字，或是用手回應了。

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許常德表示「上週去看陳盈潔老師，陳姐的大姊跟我說，陳姐出了加護病房後有很大的進展，她終於說出了一句話，但那句話像流星一樣，說完就又不說了」，而那句話就是「住在這裡，錢夠嗎」。

▲陳盈潔開口首句就是「住在這裡，錢夠嗎」。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

▲陳盈潔開口首句就是「住在這裡，錢夠嗎」。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

陳盈潔的大姊馬上回覆說「夠的夠的，一直都有很多人持續的小額捐款幫助，而且九月又要辦台中場你的音樂會了，你不用擔心，你是最幸運最多人幫的人，你不用擔心，還有這麼好的看護，我也有機會休息了」，而大姊講完後才發現陳盈潔又再度關上了「心門」。

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