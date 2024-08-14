木村拓哉YT圈粉近百萬！日網愛看大神逛百元店…「金錢觀」曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉出道32年，演出無數戲劇代表作並創下高收視，被華人粉絲暱稱戲劇大神。他近年也跨入社群網路，接連開設微博、IG以及YouTube，也與網路平台合作開節目。而日網喜愛他的「第一次系列」，曾為拍節目去逛百元店。

▲木村拓哉開設YouTube，吸引近百萬訂閱數。（圖／翻攝自YouTube）

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木村拓哉曾在影音平台「GYAO!」開節目《木村桑！》，播出將近5年，節目中展現他私下的生活模樣，大受好評。他有個「第一次系列」單元，為拍片獻出人生的第一次，例如去逛百元商店，見到各種生活商品都賣100日幣（約台幣22元），左看右看相當好奇。

而且木村拓哉買東西很認真看價格，隨時都在計算買了多少，面對百元店的人氣商品，也會思考很久才決定放購物籃。

▲木村拓哉為拍節目獻出人生第一次逛百元店，認真挑商品。（圖／翻攝自YouTube）

網友稱讚木村拓哉態度親切，且拍攝並未用包下店家的方式，影片中他身邊不時有其他顧客穿梭。有人說「如果我正常逛街，看到木村拓哉在我身後或前面，我的心跳就會停止」、「店裡的人常常顯得很平靜……是木拓嗎？ 我會顫抖」、「木村拓哉的金錢觀和普通人差不多，感覺很好」、「這個年紀很難找到這麼帥的人了」。