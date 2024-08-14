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幻藍小熊登韓綜合體利特！　「最美國中生」被KARA一句話當場逼哭

▲▼ XXIN、AYEON和偶像SJ利特(中) 在實境秀來場廚藝邂逅，NICO(右)與KARA許齡智相見歡。（圖／天空娛樂提供）

▲ XXIN、AYEON和偶像SJ利特(中) 在實境秀來場廚藝邂逅，NICO(右)與KARA許齡智相見歡。（圖／天空娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

GENBLUE幻藍小熊韓國出道前夕，成員XXIN、、AYEON、NICO三人打頭陣首登韓國實境秀《加一點，出道魔法配方》，分別與SUPER JUNIOR利特、KARA許齡智來個驚喜邂逅「廚房約會」，只見化身小廚娘的她們與兩位大前輩一同下廚切磋廚藝，讓她們形容整個過程像做夢般直呼：「超不真實。」

▲▼ XXIN、AYEON圓夢見偶像SJ利特 ，NICO(右)與KARA許齡智相見歡。（圖／天空娛樂提供）

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▲ XXIN、AYEON圓夢見偶像SJ利特 。（圖／天空娛樂提供）

其中出道19年的利特，更鼓勵她們：「藝人這個職業，如果不進行挑戰的話，就會漸漸地被淘汰。」身為團隊中「愛哭包」的NICO更請益前輩流淚了怎麼辦，許齡智以過來人經驗安慰她：「因為是老么，就算出了點錯，因為是老么，就算稍微不懂也沒關係，稍微耍點脾氣也關係，不要害怕去體驗，也不要太害怕去挑戰，這樣這個世界就會讓你很快樂！感覺NICO你可以做得很好！」溫柔的話語鼓勵讓NICO紅眼眶，直呼：「許齡智前輩根本是天使，漂亮又溫柔，讓我感覺像是在作夢。」

▲NICO(右)與KARA許齡智相見歡。（圖／天空娛樂提供）

▲NICO(右)與KARA許齡智相見歡。（圖／天空娛樂提供）
而為了見心目中的大偶像，做足準備XXIN、AYEON還在利特到場前精心布置，還拿出了每個成員寫的卡片向出道19年的利特賀喜，看到兩人特別以SUPER JUNIOR的應援色「寶藍色」布置錄影現場的利特直呼兩人太細心，提及對利特的印象，XXIN特別提到自己其實小時候就喜歡SUPER JUNIOR，而且還是因為聽了他們的神曲〈Sorry Sorry〉才了解及喜歡KPOP，進而決定想當藝人進入演藝圈。

XXIN透露2022年SUPER JUNIOR前來台灣開演唱會時自己還特別去搶票，結果竟然很幸運的搶到了搖滾區，她笑說：「我在做功課時翻到之前的相簿，居然有跟利特前輩的間接合照！原來當時演唱會時，利特前輩走到我這區互動，那時候以為那是一生中和利特前輩離最近的距離，殊不知現在居然能和前輩一起拍節目，追星成功！真的和做夢一樣！」
 

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