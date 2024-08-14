樂天女孩被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」！梔梔不忍了揭真相

記者潘慧中／綜合報導

梔梔2022年離開味全龍啦啦隊後，依舊活躍於螢光幕前，受邀主持體育網路節目。事隔2年，她2月證實加入樂天桃猿啦啦隊，令粉絲又驚又喜。沒想到，依然飽受謠言所擾，讓她13日決定浮出水面替自己發聲。

▲梔梔澄清謠傳已久的傳聞。（圖／翻攝自Threads／chihchih67.__）



有網友在靠北啦啦隊的專頁點名聲稱，梔梔在公開場合給主管難堪，「質疑主管為何跟球員交往，我覺得除非是真的很公私分明的人，（像洪一中這種），不然正常來講都會想把妳弄走。」

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▲▼梔梔2月證實加入樂天桃猿啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）



面對謠傳已久的傳聞，梔梔感到極為不解，「到底為什麼一直會有這個謠言？我沒有質疑過誰跟球員交往」，她希望網友真的不要一直匿名亂講話。

▲▼梔梔回應網友留言。（圖／翻攝自Threads、Instagram／chihchih67.__）



至於「開會嗆交往的（人）」一事，梔梔解釋她從來沒開過會，「你們的故事哪裡來的啦？！」看到有粉絲安慰她別介意時，她表示自己雖然不會放在心上，但覺得「被說了這麼多年，該出來澄清一下啦」。