蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

▲蔡阿嘎有「YouTuber界長青樹」之稱，一舉一動都受到關注。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

有「YouTuber界長青樹」之稱的蔡阿嘎，遭前員工蘿拉利用AB合約詐財上千萬，引發網友及媒體關注。蔡阿嘎在這件事情中，有著大批死忠鐵粉力挺，其實他在三個月前，組織了自己的水軍「嘎哥護衛軍GArmy」，LINE社群已5000人滿員，空額一位難求。

蔡阿嘎在三個月前大動作宣布：「來啊，林北開始要養水軍！」他將水軍取名為「嘎哥護衛軍GArmy」，以LINE社群交流，他當時拍影片看似搞笑，又帶有幾分真心地激動警告亂造謠的網友：「躲得過車子，躲得過台灣警方，躲不過嘎哥禁衛軍！」

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▲蔡阿嘎在LINE社群組織5000人網軍「嘎哥護衛軍GArmy」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT、LINE社群）



蔡阿嘎對此事直言不諱，「有發現什麼訊息需要水軍出動，所有人都給我一窩蜂過去，護航！攻擊！」而「嘎哥護衛軍GArmy」LINE社群在網路上仍找得到連結，不過已5000人滿員，仍有死忠嘎粉敲碗求名額或加開二群。

▲蔡阿嘎拍攝影片要粉絲「加賴群組」一起成為他的禁衛軍。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT）



群組的簡介寫著「GArmy乃嘎哥籌組之正規水軍，以打擊嘴臭網友、鍵盤酸民、無良媒體為依歸！GArmy出征，寸草不生！凡詆毀我大嘎哥者，沒有血流成河絕不善罷甘休！GA bless you。」對於組織的目的十分直白明確。

▲從2008年開始製作影片並都有高點閱，蔡阿嘎一路累積不少鐵粉。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）



綜合Dcard上，在群內的嘎粉表示，群組內粉絲均屬無酬自發性行動，若網路上出現對蔡阿嘎不當的言論，無論是社群PO文或是新聞媒體，會有人貼出連結，群內的嘎粉就會衝第一線為蔡阿嘎出征。而針對先前嘎妹被影射涉入AB合約的事件，蔡阿嘎曾親自在群組跟粉絲們聊天，一聲令下不外傳，至今也確實沒有任何外流的內容，可見「YouTuber界長青樹」不是浪得虛名，0元就能組成5000人網軍，蔡阿嘎十多年累積了一群超強凝聚力的鐵粉。

▲蔡阿嘎日前遭前員工蘿拉詐財上千萬，掀起網友熱議，他也以此當哏做影片自嘲。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT）



而前員工蘿拉利用AB合約詐財一事，蔡阿嘎大動作發聲開除，雙方的糾紛也進入法律程序。詐騙事件曝光後，蘿拉一直神隱，曾被拍到出入診所，行蹤成謎，近日有網友發現，蘿拉把個人IG貼文全刪除，換了新大頭貼，且帳號出現了藍勾勾，似乎一直有動作在替自己的下一步做打算。

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