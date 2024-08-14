安以軒富商夫坐牢14年！她「大動作切割原因曝光」　突刪光微博神隱

圖文／鏡週刊

回顧過往，陳榮煉是澳門德晉集團主席，以房地產和博弈白手起家，資產高達新台幣百億元；2022年，因涉嫌不法經營賭場、詐騙、洗錢等罪遭逮捕，一審判決14年徒刑。安以軒為此神隱、刪光微博貼文，IG也停更，去年傳出她將現身《乘風2024》，疑似打算回歸螢光幕前，但後來不了了之。

之前還有報導形容「安以軒似乎擁有旺夫命，她嫁進陳家後，陳榮煉的生意愈見順利。」「安以軒懷孕後，居然也帶旺公司女員工，據傳公司裡已有近10人懷孕，包含未婚、已婚員工，讓眾人嘖嘖稱奇。」如今看來頗為諷刺。

2017年，安以軒在微博宣布嫁給認識3年、身價百億元的陳榮煉，在這之前，她經歷許多失敗的緋聞及戀情，包括夏于喬前男友張卜今、汪小菲及韓星李承鉉。

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據報，陳榮煉2014年起，追安以軒追得超勤，例如才剛認識不久，安以軒在紐約跟朋友過生日，他就衝去紐約找人；接著安以軒去巴黎時裝週，陳榮煉又現身，熱愛千里迢迢的驚喜。連續幾年生日，陳榮煉都用心幫安以軒度過。

▲老公被抓，如今安以軒過得低調，但也過得頗好，獨立養大一雙兒女。（翻攝自安以軒臉書）

安以軒人在中國大陸橫店拍戲，陳榮煉則從澳門飛到杭州，再搭2小時的車成功探班，此外，就連安以軒的朋友，陳榮煉也「包在一起照顧」。戀情公開前，2人被拍到在半島酒店開房間連住2晚，安以軒並沒否認，僅說：「請給我一些時間。」後來才終於鬆口：「他（陳榮煉）是非常非常重要的朋友。」

▲安以軒分享過兒子抓周的照片，現在則會迴避把兒女富著養的證據流出。（翻攝自安以軒臉書）

算來安以軒因為也算千金，雖然來往的男人經常非富即貴，以往她總覺得有錢人花心又喜歡接近女星，就愛平凡又沒錢的男生；之所以會認定陳榮煉，是因為他非常有心而不只是有錢。

中國大陸當局抓了安以軒老公、澳門德晉集團負責人陳榮煉，他涉嫌非法賭博等罪，正受牢獄之刑；本刊接獲多方情報，安以軒被指絕情，一次都沒前往探視，還不時出入遊憩場所玩樂；但也有說法，她如此才能完整切割、保住未來演藝事業，總之大難臨頭，鴛鴦各自分飛。

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