大戰張盛舒！詹惟中官司纏身1年「判決出爐」　遭抹黑不會算命動念輕生

記者孟育民／台北報導

詹惟中去年無故遭受張盛舒指控侵權，官司纏訟超過1年，不僅造成詹惟中老師的骨刺因為訴訟壓力惡化，更帶來併發憂鬱以及長期失眠，甚至常常會有想不開的念頭，求助醫生以及身旁的親友力挺關心，才有勇氣不畏不實指控，選擇奮戰到底，現在終於得到司法的證實清白。

▲ 詹惟中得到司法的證實清白。（圖／經紀人提供）



詹惟中感動的表示：「人在做天在看，關於張盛舒指控我抄襲的案件，感謝地檢署給予不起訴及高等檢察署駁回張盛舒對我控訴的再議，也就是說，他對我的指控都不具事實！在訴訟期間他對我誣蔑、毁謗、抹黑，甚至於說我是騙子、謀取暴利的指控更令人髮指！今天的結果已經告訴我們無端指控無法取信他人！我會用慈悲的心去面對這一切，也會持續一直在電視上帶給大家歡樂！」

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▲詹惟中正面看待風波。（圖／經紀人提供）

詹惟中一路以來累積的專業的形象遭受無端指控，經過檢察官司法證明，提到一路走來的心情，詹惟中表示：「我知道我不會去抄襲任何人的作品，就是有這種人沒有先釐清事情真相，就藉由網路媒體詆毀我，這段期間我百般容忍，但是孰可忍孰不可忍。針對他的謾罵、誣蔑、指控我早已收集好證據，考慮準備對他提出妨害名譽之相關訴訟，我之所以要再一次的奮戰是因為他說命理界一半都是騙子，他要伸張正義去揭露這些弊端，他有什麼資格去批評同行？竟然敢說我不準不會算命！我算命是否準確，實際接受過我服務的客戶們心裡清楚，我騙過了誰？最後還是感謝佛陀感謝司法還我公道，還我清白！」

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