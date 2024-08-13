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奧蘭多布魯「獻吻凱蒂佩芮」15秒甜蜜片曝光　她新歌靈感不是帥尪

記者黃庠棻／台北報導

全球累積突破1150億串流收聽，流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼7月推出首波話題單曲〈WOMAN'S WORLD〉火辣回歸後，相隔近一個月於日前再推出最新動感主打〈LIFETIMES〉，持續為即將在9月推出的全新專輯《143》暖身。

▲凱蒂佩芮。（圖／環球音樂提供）

▲凱蒂佩芮推出新歌。（圖／環球音樂提供）

凱蒂感性表示〈LIFETIMES〉靈感是來自她的靈魂伴侶，也就是3歲女兒黛西（Daisy），這次為宣傳新歌更攜另一半、同時也是知名影星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）合拍影片親親，閃瞎粉絲。

凱蒂前往西班牙派對聖地伊比薩島拍攝〈LIFETIMES〉的 MV ，只見她身穿比基尼大秀好身材，輕快的電子節拍搭配一幕幕海灘戲水與夜生活畫面，營造滿滿的夏日渡假氛圍。說起〈LIFETIMES〉的靈感來源，凱蒂表示「靈魂伴侶不一定非得是戀人，可以是孩子、最好的朋友，或是寵物；對我來說，是我的女兒黛西。」

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▲凱蒂佩芮。（圖／翻攝自Instagram／katyperry）

▲凱蒂佩芮在MV大秀身材。（圖／翻攝自Instagram／katyperry）

談到黛西，凱蒂大方分享與女兒的溫馨小互動，說道「每晚我們睡覺前，我都會告訴她『我愛妳』，然後接著問她『未來的每一世妳都會找到我嗎？』她回答『會』，我就感覺被找到了！靈魂伴侶會一次又一次地找到彼此，跨越生生世世。」

呼應〈LIFETIMES〉歌詞中甜蜜唱道「我愛你一輩子，生生世世」，凱蒂佩芮也攜手另一半奧蘭多布魯合拍影片，她套上會讓臉逐漸變老的濾鏡，年份從2024年一路推進至2074年，凱蒂臉上出現皺紋後看向奧蘭多，他馬上回以深情一吻。

▲凱蒂佩芮。（圖／翻攝自Instagram／katyperry）

▲凱蒂佩芮。（圖／翻攝自Instagram／katyperry）

▲凱蒂佩芮跟奧蘭多布魯放閃。（圖／翻攝自Instagram／katyperry）

有趣的是，奧蘭多以在《魔戒》和《神鬼奇航》系列電影中飾演精靈和海盜等角色為人所知，而影片中奧蘭多的臉沒有變老，讓凱蒂幽默寫道「我猜這個濾鏡在精靈跟海盜身上不管用，真難過。」凱蒂佩芮全新主打〈LIFETIMES〉數位平台已經上線，專輯《143》則將在9月20日正式發行。

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