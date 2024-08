子瑜神顏SOLO照美到被誤判是AI生成　秀流利英文甜喊：想見到你們

文/妞新聞

ONCE~準備好為台灣女孩應援了嗎?南韓人氣女團「TWICE」繼娜璉、志效之後,近期驚喜公開第3位SOLO成員,就是隊內年紀最小的忙內擔當、來自台灣的「周子瑜」!2015年獨自飛往異地追夢,在16歲小小年紀在JYP娛樂出道的她,拼了9年終於迎來推出個人專輯的好消息。

1分鐘預告片狂破紀錄

這幕夢回「偶運會神箭手」

▲子瑜1分鐘預告片,有絕美射箭畫面。(圖/Youtube/JYP Entertainment)

子瑜曾在2021年COVER泰勒絲(Taylor Swift)歌曲〈ME!〉、隔年翻唱聖誕金曲〈Christmas Without You〉展現穩健歌唱實力,同時也在演唱會上的SOLO舞台以優秀舞蹈魅力獲得好評,唱跳俱佳的她,即將在9月6日推出的個人SOLO迷你專輯TZUYU THE 1st MINI ALBUM《abouTZU》 ,光是短短1分鐘的前導預告就引爆轟動啦!

不只刷新TWICE官方IG紀錄,成為最快破千萬播放的預告影片,YouTube平台也在3天內破百萬點閱,歌都還沒出就超火紅,預告中的絕美射箭畫面,更讓網友聯想到子瑜參加《偶像明星運動會》時「一射成名」的傳奇片段,讓大眾期待值更高了!

4張神顏概念照釋出

「美到不似真人」被IG認證?

▲子瑜首波概念預告照。(圖/X@kbsworld_enter)



官方稍早公開4張首波概念預告照,可以看到身為各大「顏值榜常勝軍」的子瑜,以微捲的仙氣黑長髮,搭配一襲緞面冰川藍貼身洋裝,沒有過多的飾品單憑逆天美貌就耀眼到不行,在全網一片讚嘆聲之中,網友發現子瑜似乎因為美到「太不像真人」,居然被IG自動審核成「人工智慧AI」!?

▲子瑜預告照太美,被判定為AI生成照。(圖/X@Once_ds126)

Pre-order and pre-save for TZUYU’s solo debut album ‘abouTZU’ are now available

Grab yours today and let's count down to the release together!



[abouTZU] Pre-Save & Pre-Orderhttps://t.co/OpyfvQzZDi



Release on

2024.09.06 FRI 1PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #TZUYU #쯔위… pic.twitter.com/FEQwPBPgxJ