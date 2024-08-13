子瑜神顏SOLO照美到被誤判是AI生成　秀流利英文甜喊：想見到你們

文／妞新聞

ONCE～準備好為台灣女孩應援了嗎？南韓人氣女團「TWICE」繼娜璉、志效之後，近期驚喜公開第3位SOLO成員，就是隊內年紀最小的忙內擔當、來自台灣的「周子瑜」！2015年獨自飛往異地追夢，在16歲小小年紀在JYP娛樂出道的她，拼了9年終於迎來推出個人專輯的好消息。

1分鐘預告片狂破紀錄

這幕夢回「偶運會神箭手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲子瑜1分鐘預告片，有絕美射箭畫面。（圖／Youtube／JYP Entertainment）

子瑜曾在2021年COVER泰勒絲（Taylor Swift）歌曲〈ME!〉、隔年翻唱聖誕金曲〈Christmas Without You〉展現穩健歌唱實力，同時也在演唱會上的SOLO舞台以優秀舞蹈魅力獲得好評，唱跳俱佳的她，即將在9月6日推出的個人SOLO迷你專輯TZUYU THE 1st MINI ALBUM《abouTZU》 ，光是短短1分鐘的前導預告就引爆轟動啦！

不只刷新TWICE官方IG紀錄，成為最快破千萬播放的預告影片，YouTube平台也在3天內破百萬點閱，歌都還沒出就超火紅，預告中的絕美射箭畫面，更讓網友聯想到子瑜參加《偶像明星運動會》時「一射成名」的傳奇片段，讓大眾期待值更高了！

4張神顏概念照釋出

「美到不似真人」被IG認證？

▲子瑜首波概念預告照。（圖／X@kbsworld_enter）



官方稍早公開4張首波概念預告照，可以看到身為各大「顏值榜常勝軍」的子瑜，以微捲的仙氣黑長髮，搭配一襲緞面冰川藍貼身洋裝，沒有過多的飾品單憑逆天美貌就耀眼到不行，在全網一片讚嘆聲之中，網友發現子瑜似乎因為美到「太不像真人」，居然被IG自動審核成「人工智慧AI」！？

▲子瑜預告照太美，被判定為AI生成照。（圖／X@Once_ds126）

Pre-order and pre-save for TZUYU’s solo debut album ‘abouTZU’ are now available

Grab yours today and let's count down to the release together!



[abouTZU] Pre-Save & Pre-Orderhttps://t.co/OpyfvQzZDi



Release on

2024.09.06 FRI 1PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #TZUYU #쯔위… pic.twitter.com/FEQwPBPgxJ — TWICE (@JYPETWICE) August 7, 2024

在IG官方上直接被標注為AI info（可能是AI生成內容）的預告照立刻在SNS上引發熱議，粉絲紛紛爆笑表示：「美到被誤判」、「等於是官方認證的非人美貌」，子瑜同時也釋出一段宣傳影片，罕見全英文上陣，超甜嗓音＋流利英文再度被讚爆啦！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

TWICE子瑜「戴麋鹿角＋比愛心」神COVER聖誕歌曲！甜喊：為你們準備全網暴動

TWICE演唱會子瑜SOLO舞台狂飆高音！「舒華」現身台下炫耀：子瑜送我應援棒

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！