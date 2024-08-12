鄰居七夕開趴太吵「管理員也沒轍」！小禎翻白眼怒了：有去的立刻當父母

記者潘慧中／綜合報導

小禎（胡盈禎）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她11日便在社群網站透露，前一天晚上被樓下鄰居吵到無法入睡，「真的是又氣又想睡」，未料投訴後，管理員也束手無策。

▲小禎分享被鄰居吵到睡不著的經歷。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）



小禎在Instagram限時動態附上3個翻白眼符號透露，樓下鄰居在七夕深夜開趴，害晚上11點45分上床睡覺的她，在凌晨1點45分被吵醒了，「打下去樓下，管理員也沒轍」，她就這樣被吵到清晨4點半。

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▲小禎。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）



最終，小禎躺到早上7點半還是無法入睡，「就這樣忍痛必須取消我早上兩個行程」，讓她不禁動怒且哭笑不得地說，「氣得部分是⋯我以前年輕的時候就是在下面吵的其中一員，怎麼現在我是在樓上投訴一員。」

▲小禎被迫取消兩個行程。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）



這樣的轉變讓小禎感到又氣又無奈，她幽默地說：「七夕Pa個大頭！希望昨天晚上有去的全部立刻當父母！明年全部乖乖在家躺著！」顯見她真的備受噪音所擾。

小禎IG全文：

昨天晚上樓下七夕蹦D Pa…..一路吵到4:30

我就這樣⋯23:45上床睡覺到01:45就被吵醒⋯打下去樓下，管理員也沒輒，躺到7:30卻無法睡⋯就這樣忍痛必須取消我早上兩個行程

真的是又氣又想睡，氣得部分是⋯我以前年輕的時候就是在下面吵的其中一員，怎麼現在我是在樓上投訴一員

七夕Pa個大頭！希望昨天晚上有去的全部立刻當父母！

明年全部乖乖在家躺著