兒子七夕「比愛心告白」　郁方狂喜回應下秒傻了…網：原來含意不同

記者蔡宜芳／綜合報導
女星郁方和斐儷珠寶總經理陳昱羲育有兩子一女，其中，大兒子Bryan將在今年上大學。郁方11日透露，前一天七夕情人節時，突然收到兒子的告白，結果最後才發現愛子的意圖，過程讓網友笑翻。
▲郁方的大兒子在今年準備上大學。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）
郁方在貼文中透露，昨（10日）七夕情人節時，Bryan在出門前告訴她不會回家吃飯，還告白：「媽媽我愛你。」她回了句「我也是」之後，兒子又突然比出愛心手勢，於是她跟著回比。
沒想到，Bryan竟說：「不是……媽媽，我的愛心會動。」郁方這才會意過來兒子比的是數錢的手勢，既好氣又好笑問道：「要多少錢？」母子互動引網友笑說「我愛妳3個字要付出一些代價的」、「原來會動跟不會動的含義不同」、「看來兒子真的長大了」。
▲郁方回比愛心後，才知兒子是要零用錢。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）
【郁方全文】
昨天七夕情人節。
兒子出門前跟我說：
媽媽晚上我不回來吃飯
跟朋友出去吃飯
我：好喔
兒子：媽媽我愛你
我：我也是
兒子：媽媽～～（比愛心的手勢）
我：（我也比）
兒子：不是……媽媽，我的愛心會動
我：……………………
…………………………
要多少錢？
用新加坡的話就是說：ㄌㄨ一
#所以金錢是愛心的延續
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