黃少谷「新身分」代班霸氣樂團！情人節收工不忘老婆

記者許逸群／台北報導

霸氣樂團日前在桃園參與「七夕情人節音樂會」，成員于浩威、王瞳、阿修羅、小頭以及代班的貝斯手黃少谷，一共演唱7首歌曲。團長阿修羅表示現場很熱情、安可聲不斷，但怕耽誤節目流程，就跟粉絲約好下次再相聚。王瞳則感謝粉絲從台灣各地前往，還準備滿滿的小吃美食，讓他們吃飽喝足！

▲霸氣樂團在情人節開唱。（圖／民視提供）

王瞳表示很開心黃少谷可以來代班一起演出，因為黃少谷對她來說就是音樂界的大前輩，小時候在吳宗憲身邊當助理主持人，就曾遇過「強辯樂團」來上節目，加上八點檔《愛的榮耀》與《大時代》的主題曲也來自於他，很高興可以一起玩音樂。

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▲黃少谷以貝斯手身分代班演出。（圖／民視提供）

黃少谷透露，出道以來就是以主唱或吉他手為主，第一次用貝斯手的身分跟大家見面，感覺非常新鮮，也很感謝霸氣樂團讓他有機會代班，如果還有機會一定會再好好演出。此外，他表示能在七月情人節當天跟大家一起演出相當愉快，表演結束還有時間買花帶回去給老婆。

特別的是，主唱于浩威跟黃少谷認識是在18年前，當時算是同期出道，表演時經常遇到，沒想到能夠因為音樂的連結共同表演。于浩威表示，很喜歡黃少谷面對音樂的隨性但又不失專業的態度，第一次練團就對他們的音樂有很多想法，為情人節限定組合加了不少分，也很期待之後更多音樂上的合作。